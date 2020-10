News in breve del 24 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 24 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 19644 nuovi casi positivi in tutto il Paese (151 invece i decessi), 177669 invece i tamponi.

Aumenta rispetto a ieri il numero dei nuovi ricoveri in terapia intensiva (19 contro i 57 di ieri). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Un francobollo per i 75 anni dell’Onu

Le Poste Italiane hanno emesso oggi un francobollo per ricordare i 75 anni dell’Onu. Il valore facciale è di 3,10 euro.

News in breve del 24 ottobre 2020 – cultura

Anton Corbijn: in uscita un libro in edizione limitata sui Depeche Mode

Si intitolerà “Depeche Mode by Anton Corbijn” e avrà una tiratura di soli 1986 esemplari.

Le prime duecento copie sono tuttavia già esaurite. L’autore e i Depeche Mode hanno anche personalmente firmato ogni singola copia. C’è da scommettere pertanto che l’opera, che consta di ben 500 fotografie provenienti anche dall’archivio personale di Anton Corbijn, diventerà in pochissimo tempo un oggetto da collezione ricercatissimo. Chi vuole può ordinarlo direttamente sul sito della Taschen.

Tucker Beathard: è uscito il nuovo video “20/10 TN”

La canzone è inclusa nell’album “King” e potete vederne il videoclip al seguente indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=lMAhIrUp5fo

Obituary: tutto “Cause of Death” live in streaming

La band ha trasmesso oggi tutto “Cause of Death” live in streaming mentre veniva eseguito negli Esi Streaming Studio a Tampa in Florida. Il prossimo appuntamento con i live virtuali degli Obituary è il 7 novembre questa volta però dagli studi di registrazione della band a Gibsonton in Florida. In tale occasione suoneranno rarità e canzoni speciali.

Blind Guardian: “Follow the blind” compie 31 anni

Il disco usciva infatti il 24 ottobre 1989 su No Remorse Records. La Virgin lo ristampò nel 1991 aggiungendo “Don’t Break the Circle (cover dei Demon).

Savatage: 25 anni fa usciva “Dead Winter dead”

Il disco uscì in Europa su Concrete, negli Usa su Atlantic Records ed era un concept sulla Guerra in Bosnia ed Erzegovina.

Notizie di sport e scienza

Morto Lee Kun-hee

A 78 anni è morto Lee Kun-hee, presidente di Samsung Electronics.

Lazio – Bologna finisce 2-1

A segno per la Lazio Luis Alberto al 54’ e Immobile al 76’. Per il Bologna invece l’ex De Silvestri al 91’.

Il Bayern Monaco travolge l’Eintracht Francoforte

I campioni d’Europa si portano così a solo una lunghezza di distanza dalla capolista Lipsia.

