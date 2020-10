News in breve del 19 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 19 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 19 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo

Cronaca dall’Italia in breve del 19 ottobre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 9338 nuovi casi positivi in tutto il Paese (73 invece i decessi), 98862 invece i tamponi.

La Basilicata è la regione meno colpita con 22 casi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Notizie culturali

Fred De Palma e Anitta: il singolo “Paloma” è certificato doppio platino

La canzone ha infatti superato i 64 milioni di streaming. Un altro grande successo di Fred De Palma che per l’occasione è affiancato da Anitta, la più grande popstar femminile brasiliana.

Gianni Maroccolo e Claudio Rocchi: esce il 24 ottobre la ristampa da collezione di “Vdb23/Nulla è andato perso”

Il disco uscirà su doppio vinile in occasione del Record Store Day, sarà in tiratura limitata ed è predestinato a diventare un oggetto molto ricercato dai collezionisti.

I Jethro Tull tornano il 14 ottobre 2021 al Gran Teatro Geox di Padova

La band di Ian Anderson torna a distanza di quasi due anni a Padova per riproporre tutti i suoi maggiori successi. I biglietti per il concerto sono già in vendita su Ticketmaster.it da oggi. Non lasciatevi sfuggire questo appuntamento con la storia della musica!

Bauhaus: l’album “The Sky’s Gone Out” compie 38 anni

Il disco, il terzo della carriera del gruppo, uscì infatti il 19 ottobre 1982. Al suo interno anche il singolo “Spirit”.

Notizie di sport e scienza

iPhone 12: venduti oltre due milioni di esemplari in 24 ore

Lo afferma l’analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities. Le vendite hanno superato anche quelle del modello precedente.

Hellas Verona – Genoa finisce 0-0

Finisce a reti in bianco al Bentegodi. L’Hellas Verona rimane però nelle zone alte della classifica con ben sette punti in quattro partite.

Nazionale femminile di calcio: iniziato il raduno ini vista dell’impegno con la Danimarca

La squadra di Milena Bertolini affronterà infatti le danesi il 27 ottobre a Empoli per le qualificazioni agli Europei del 2022.

Forse ti può interessare anche: