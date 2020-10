News in breve del 9 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 9 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 9 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo

Cronaca dall’Italia in breve del 9 ottobre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 5372 nuovi casi positivi in tutto il Paese (28 invece i decessi), 129471 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. Anche oggi nessuna regione con nessun caso.

Notizie di musica e spettacolo

John Lennon avrebbe compiuto oggi 80 anni

L’ex Beatles era nato infatti il 9 ottobre 1940 a Liverpool. Numerose le iniziative in tutto il mondo per ricordarlo. In suo onore, ad esemmpio, anche l’Empire State Building di New York si è illuminato di blu.

The Bluebeaters: esce oggi il nuovo album “Shock!”

Il disco è il primo della carriera del gruppo totalmente in italiano. Tante le collaborazioni prestigiose: Coez, Willie Peyote, Lo Stato Sociale, Cimini, Bianco e Zibba.

RæstaVinvE: “Tequila” è il terzo singolo del duo composto da Ræsta e Vinvè

Il brano anticipa “Biancalancia” progetto che gode del supporto di Puglia Sounds Record. Da oggi il singolo è anche in tutte le radio.

Colibrì Ensemble: sabato 10 ottobre inizia l’ottava Stagione concertistica

Sabato 10 ottobre alle ore 19, presso l’Auditorium Flaiano di Pescara inizierà l’ottava Stagione concertistica del Colibrì Ensemble. L’Orchestra da Camera di Pescara sarà protagonista insieme ad Enzo Turriziani, primo trombone dei Wiener Philarmoniker.

Notizie di sport e scienza

Settima tappa del Giro d’Italia: Almeida ancora maglia rosa

Il ciclista portoghese è infatti ancora in prima posizione nella classifica generale.

Vincenzo Nibali, lo squalo, è sempre a breve distanza. Solo 1’ e 1” lo separano infatti da Almeida.

Ibrahimovic guarito dal covid-19

Lo ha annunciato il campione svedese con un tweet: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”

Roland Garros: la finale sarà Djokovic – Nadal

I due campioni si contenderanno la vittoria nel torneo di tennis su terra battuta più importante al mondo domenica in un’imperdibile finale. Djokovic ha battuto Tsitsipas con il seguente punteggio: 6-3, 6-2; 5-7, 4-6, 6-1

