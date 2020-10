News in breve del 17 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 17 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 10925 nuovi casi positivi in tutto il Paese (47 invece i decessi), 165837 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Papa Francesco sarà all’Incontro “Pace e Fraternità” il 20 ottobre

Parteciperà all’incontro insieme ad altri ospiti quali il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il prof. Andrea Riccardi e altri leader delle religioni. Tra questi il rabbino Capo di Francia, Haïm Korsia, il segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana (Islam), Mohamed Abdelsalam Abdellatif e il buddista Shoten Minegishi.

Notizie culturali

Rinviato (a data da destinarsi) il Premio Bianca d’Aponte.

La manifestazione era in programma il 23 e 24 ottobre al Teatro Metropolitan di Aversa.

Ferruccio Spinetti, direttore artistico, ha dichiarato: “il Premio Bianca d’Aponte è principalmente una festa della musica, prima che un concorso per cantautrici. La festa, quindi, è solo rimandata. Ringrazio tutti gli ospiti che mi hanno dato già la loro disponibilità a tornare ad Aversa, così come le finaliste. Ed un grazie a Gaetano e a Gennaro Gatto, che lo affianca nell’organizzazione, per la loro passione e dedizione verso questo meraviglioso Premio. Ci vediamo appena saremo usciti da questo delicatissimo momento”.

The Mandalorian: entro la fine dell’anno inizieranno le riprese della terza stagione della serie?

Lo ha dichiarato Jon Favreau in un articolo uscito su Variety. Intanto il 30 ottobre su Disney+ inizierà la seconda stagione…

U2: una serie di francobolli dedicati al gruppo emessa dalle poste irlandesi

L’Irlanda celebra la sua più grande Rock band di sempre con una serie di francobolli.

La collana si intitola “U2 – A Celebration 1976-2020” e potete acquistarla al seguente url https://www.anpost.com/Shop/Special-issue-stamps/U2-A-Celebration

Dal 16 ottobre è in radio “Ridi”, il nuovo singolo del cantautore Stefano Belluzzi

La canzone è parte di un Ep di sei tracce che include anche: “Tu Puzzi”, “Non è”, “Cowboy”, “Mettiaddossoquestoamore” e “L’altra Parte”.

Anna Ox per il Cassette Store Day 2020

Quattro canzoni rivisitate dal loro disco d’esordio rivisitate con altrettanti artisti di generi diversi.

Per tutti gli amanti di un formato (la cassetta) che pian piano sta tornando di moda.

Notizie di sport e scienza

Genova ha accolto oggi l’atleta paralimpico Devincenzi

Genova ha accolto oggi l’atleta paralimpico Devincenzi dopo 900 chilometri percorsi in stampelle lungo la via Postumia. Un percorso fatto di 43 tappe iniziato da Grado il 21 agosto.

A Palazzo Tursi ha incontrato il consigliere Stefano Anzalone.

Finisce 1-1 fra Crotone e Juventus

Un pari che sta stretto alla Juventus che comunque era passata anche in svantaggio grazie al gol su rigore di Simy. Morata però ha pareggiato il conto su assist del neo arrivato Chiesa.

Il Cadice vince in casa del Real Madrid

La squadra di Zidane non ha potuto fare nulla contro la neo promossa Cadice che con un gol dell’honduregno Lozano ha battuto per la prima volta nella sua storia il Real Madrid.

