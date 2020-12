News in breve del 2 e del 3 dicembre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 2 e del 3 dicembre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 2 e del 3 dicembre 2020 dall’Italia e dal mondo

Situazione covid-19 in Italia

Il 2 dicembre si sono registrati 20.709 nuovi casi positivi in tutto il Paese (684 invece i decessi), 226729 invece i tamponi. Il 3 dicembre si sono registrati invece 23225 nuovi casi positivi in tutto il Paese (993 invece i decessi), 182.100 i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Notizie culturali

I TesseracT annunciano i dettagli della loro nuova esperienza cinematografica dal vivo

Questo il programma dell’evento:

Premiere – Sabato 12 dicembre alle 18 sul sito www.portals.show

Pre show – Sabato 12 dicembre alle 17 sul sito www.portals.show con immagini dal dietro le quinte, interviste con la band e la crew, le prove e molto altro

I possessori del biglietto hanno 3 giorni di tempo per guardare lo show dopo la trasmissione iniziale (fino alle 23 del 15 dicembre)

I biglietti sono già in vendita all’indirizzo www.portals.show

* Biglietto Early bird disponibile fino alla mezzanotte di lunedì 7 dicembre

* Il prezzo del biglietto Early bird è di £12.99, mentre quello standard costa £14.99

Capo Plaza: il suo nuovo e secondo album esce il 22 gennaio

Si intitolerà “Plaza” e d è già possibile preordinarlo all’indirizzo https://capoplaza.lnk.to/Plaza dove è disponibile in vari formati, tra cui una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede “Il Principe Fuoriclasse” protagonista.

I Metallica hanno omaggiato gli Alice in Chains

I four horsemen hanno infatti eseguito “Would?” degli Alice in Chains a un all star tribute show.

Notizie culturali – parte 2

Max Elli: Dal 4 dicembre in radio il primo singolo in italiano del cantautore, musicista e produttore milanese

Questo quanto dichiarato dall’artista: “Dopo l’album “Get The Love You Want” del 2018, interamente in inglese, l’esigenza era quella di portare il songwriting in una sfera più ampia e libera. Usare l’italiano non è stata una scelta a tavolino, ma una conseguenza di un messaggio che è sicuramente più forte se espresso nella lingua di appartenenza. È semplicemente uscita così e, in un momento come questo, credo sia importante lasciarsi andare e cercare di esprimersi con più verità possibile, solo se si hanno davvero delle cose da dire”.

Il reggae dei Quartiere Coffee torna a vibrare

Il nuovo singolo “Back in Town” celebra infatti la reunion della band toscana che dopo sei anni annuncia anche progetti per il futuro.

Foja: esce venerdì 10 dicembre “Dieci” la collection della discografia ufficiale + inediti

Includerà: i primi tre album editi (‘Na storia nova, Dimane torna ‘o sole, ‘O treno che va) più un quarto volume contenente i singoli fuori album, le collaborazioni internazionali, la cover di “Maruzzella”, i brani mai pubblicati prima in digitale e un brano inedito che sarà online su tutte le piattaforme streaming quello stesso giorno,“‘E fronne”.

La star country rock Russell Dickerson pubblica il nuovo album ‘Southern Symphony’, disponibile dal 4 dicembre per Thirty Tigers.

Il disco, il secondo della carriera del cantante, è stato registrato interamente a Nashville e include dieci nuovi brani.

Notizie culturali – parte 3

Black Sabbath: una ristampa di Vol 4 in arrivo con venti inediti

Sarà disponibile nel 2021 ma i fan della band di Ozzy Osbourne sono già in agitazione perché al suo interno ci saranno anche altre chicche quali ad esempio un poster, delle fotografie e tanto altro.

Deep Purple: un nuovo album nel 2021?

E’ il desiderio espresso dal bassista della band, Roger Glover, in un meet & greet virtuale. Ricordiamo però che l’ultimo disco della band è uscito appena qualche mese fa (“Whoosh”). Staremo a vedere cosa succederà… Intanto i Deep Purple sono attesi in Italia (a Bologna e Milano) per due date a luglio e a ottobre 2021.

Whitesnake: è uscito il video di Yours For The Asking

In poche ore ha guà superato le 20000 visualizzazioni su Youtube. Lo trovate all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=MPdhpZxoMHE

Tesla: disponibili alcune copie firmate del nuovo libro di Brian Wheat

Le trovate all’indirizzo https://premierecollectibles.com/milkman

Ozzy Osbourne ha compiuto 72 anni

Il cantante nacque infatti a Birmingham il 3 dicembre 1948.

Notizie culturali – parte 4

L’agenda 2021 del Corriere della Sera è in edicola dal 4 dicembre

L’agenda 2021 del Corriere della Sera è storia, cultura, giornalismo. E anche un’agenda. Sarà in vendita dal 4 dicembre a solo 6,90 euro (oltre il prezzo del quotidiano).

Serendip, il film prodotto dai teatini Antonio Di Leonardo e Andrea Mariani e diretto da Marco Napoli approda su Amazon Prime Video

Il docufilm è nato a Chieti ma è stato girato in Sri Lanka ed ha ottenuto in passato numerosi riconoscimenti internazionali. Per il momento il film sarà visibile solo su Amazon USA e UK ma la fruibilità del documentario sarà estesa presto.

Julianne Moore ha compiuto 60 anni

La popolare attrice, splendida più che mai, è nata infatti il 3 dicembre 1960 a Fayetteville negli Usa.

“In Vacanza su marte” a noleggio dal 13 dicembre

Il nuovo film con protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Risate assicurate!

News in breve del 2 e del 3 dicembre 2020: sport e tecnologia

Il Milan ha vinto con il Celtic

La squadra milanese ha vinto 4-2 ed accede così automaticamente ai sedicesimi di Europa League.

Tik Tok: video di tre minuti in sperimentazione

Il popolare social sta permettendo ad alcuni utenti di pubblicare video fino a tre minuti. La novità, se confermata nel tempo, potrebbe davvero dare una svolta epocale ai social dei video…

Queste tutte le news in breve del 2 e del 3 dicembre 2020! Arrivederci a domani!

