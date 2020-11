News in breve del 27 novembre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 27 novembre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 27 novembre 2020 dall’Italia e dal mondo

Cronaca dall’Italia in breve del 27 novembre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 28352 nuovi casi positivi in tutto il Paese (827 invece i decessi), 222803 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

News in breve del 27 novembre 2020: cultura

Peter Gabriel: è uscito oggi il vinile di “Growing Up Live”

Il disco è il quarto e ultimo della serie autunnale di quest’anno di dischi dal vivo dell’ex cantante dei Genesis (band attualmente composta da Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks). Il disco viene venduto con un download code hi-res (24bit or 16bit).

Lazio Sound, al via i bandi Recording e Digital Touring: produttori e distributori musicali a sostegno dei giovani talenti

Queste le parole di Zingaretti, Presidente della Regione Lazio: “Sono on line da questa mattina Lazio Sound Recording e Lazio Sound Digital Touring, due nuovissimi bandi rivolti a produttori, distributori musicali e organizzatori di eventi per valorizzare i giovani talenti. Una novità assoluta nel panorama della musica che inoltre va a completare LAZIOSound, il programma della Regione Lazio per sostenere produzione, promozione, distribuzione e internazionalizzazione dei giovani musicisti under 35. Queste iniziative sono un modo concreto per sostenere il settore dello spettacolo dal vivo fortemente colpito dall’emergenza economica e sanitaria di questi ultimi mesi”.

Francesco Maria Mancarella: “Fate” è il nuovo singolo del pianista leccese

La canzone anticipa l’album omonimo in uscita il prossimo 4 dicembre per INRI Classic (distribuzione a cura di Artist First).

Notizie culturali – parte 2

Helle: “Al Pacino” è il nuovo singolo della giovane cantautrice-producer bolognese

Il brano anticipa l’Ep di prossima uscita “Disonore” ed è da oggi in radio.

Enzo Gragnaniello: è uscito oggi “Fa caldo” il nuovo singolo e video

Il brano segna il ritorno con un inedito del cantautore napoletano, dopo la pubblicazione nel 2019 dell’album “Lo chiamavano Vient’ ‘e terra” e della successiva vittoria, per la quarta volta nella sua carriera, della Targa Tenco 2019 come miglior album in dialetto.

Lorenzo Andreaggi feat Irene Grandi: E’ uscito il videoclip di “Cosa Sognano Gli Angeli”

Da oggi è infatti in rete il videoclip del brano (tratto dal disco “Italia, America e Ritorno”) (Egea/Incipit Records).Questo quanto dichiarato dall’artista: “Per promuovere l’uscita del disco “Italia, America e ritorno”, abbiamo scelto la canzone “Cosa sognano gli angeli”, il brano in cui canto con Irene Grandi. Insieme a lei abbiamo deciso di girare il videoclip della canzone in un teatro per ricreare l’atmosfera degli anni cinquanta. Il mio collega attore, Andrea Nannelli mi ha parlato del Teatro Dovizi di Bibbiena. Un luogo magico, una piccola bomboniera che ha reso bellissima quella giornata di riprese e ha fatto si che con Irene potesse nascere una bella intesa artistica. Nel video siamo vestiti come due clochard per non dare la solita idea di angelo con le ali, ma per dare l’impressione di due angeli scesi sulla terra e più vicini agli uomini di quanto si possa credere”.

Notizie culturali – parte 3

Yo Yo Mundi: “La Rivoluzione del battito di ciglia” è il nuovo album della band

Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione del nuovo singolo e video “Ovunque si nasconda”.

Questa l’attuale lineup della band:

Paolo Enrico Archetti Maestri: chitarre elettriche, chitarre acustiche, voce;

Eugenio Merico: batteria, percussioni;

Andrea Cavalieri: basso elettrico, contrabbasso, voce;

Chiara Giacobbe: arrangiamento d’archi, violino, voce.

Jimi Hendrix avrebbe oggi 78 anni

Il grande chitarrista era infatti nato a Seattle il 27 novembre 1942.

Renato Zero: da oggi è disponibile il volume uno di “Zerosettanta”

Il disco completa il trittico celebrativo per i 70 anni di Renato Zero.

Notizie culturali – parte 4

Da oggi è in rotazione radiofonica “Sono Come Non Pensavi Tu”, nuovo inedito degli Overture

La canzone è anche disponibile su tutte le piattaforme di streaming già dal 26 novembre.

Queste le dichiarazioni di Davide Boveri, frontman della band, a proposito del nuovo singolo: “Questa canzone l’ho scritta partendo dai miei soliti sbalzi d’umore e picchi di bipolarismo. Mi sono chiesto: “agli occhi degli altri sono sempre io?”. Contestualizzando poi questo quesito all’interno di una relazione, ho cercato di descrivere come l’amore può nascondere i difetti e valorizzare i pregi che riguardano noi, ma anche l’altra persona. All’inizio sembra sempre tutto rose e fiori, ma è l’abitudine che permette di assottigliare la differenza tra la realtà e la menzogna”.

Resist & Bite: è uscito ieri il video di “The Myth I’m Livin”

La canzone è il primo singolo ufficiale della band dell’ex Tesla Tommy Skeoch.

System of a down: il video di “Chop Suey” supera il miliardo di visualizzazioni su Youtube

Pochi prima di loro sono riusciti in questa titanica impresa. Fra i “colleghi” della band a esservi riusciti ricordiamo i Nirvana, i Queen e i Guns n’ Roses.

Notizie culturali – parte 5

Cristiano Malgioglio al GFVIP

Questo quanto comunicato sulla pagina facebook ufficiale dell’artista: “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello. Come mai? Ho bisogno di socializzare .Questo covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perché io non sono né l’uno e né l’altro.

SONO UNO DI VOI

La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo”.

Liam Gallagher: è uscito il nuovo singolo

Si intitola “All You Are Dreaming Of” il nuovo singolo dell’ex Oasis.

Hatebreed: è uscito il lyric video di “Cling to Life”

Il pezzo è incluso nell’album “Weight Of The False Self” uscito oggi in tutto il mondo per l’etichetta Nuclear Blast.

Shores of Null: è uscito oggi il nuovo album

Il disco è stato presentato anche con una diretta facebook. Il disco è disponibile anche su tutte le principali piattaforme digitali e su CD e vinile. All’interno anche ospiti prestigiosi quali Mikko Kotamäki (Swallow the Sun), Thomas A.G. Jensen (Saturnus) ed Elisabetta Marchetti (INNO).

Magnum: è uscito il lyric video di “On Christmas Day (radio edit)”

In poche ore ha già superato le 3000 visualizzazioni. Lo trovate all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=NfNwHGs_oDE

Notizie culturali – parte 6

Arriva Whatsanna, la nuova teen sitcom con Cloe Romagnoli

Andrà in onda da lunedì 30 novembre tutti i giorni (tranne sabato e domenica) alle 19.10.

One Piece: il 2 dicembre esce il volume 96

Torna l’immancabile appuntamento con One Piece. Il volume 96 sarà disponibile dal 2 dicembre come sempre in edicola, fumetteria, libreria e store online!

Un nuovo incontro segnerà il destino di Oden… nel frattempo, nel paese di Wa, Orochi trama in segreto…

Siete pronti per scoprire cosa attende i nostri eroi in questo nuovo, esaltante volume?

L’appuntamento è per il 2 dicembre!

Solo Leveling: un albetto gratis in tutte le fumetterie aderenti all’iniziativa

Dalla novel, al webtoon, fino ad arrivare al fumetto… Solo Leveling sbarcherà in Italia ad aprile ed è una delle uscite più attese non solo da voi… ma anche da noi!

Vi piacerebbe leggerne un assaggio? Grazie al #FCBDItalia20, dal 3 dicembre e fino alla fine del mese, troverete in fumetteria l’albetto gratuito con il primo capitolo della serie.

Combattimenti al cardiopalma, poteri magici e grandi colpi di scena… Una lettura assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del genere fantasy!

Cliccate sul link per vedere la lista delle fumetterie aderenti all’iniziativa e scoprire dove ricevere gratuitamente l’albetto https://bit.ly/FCBD-20

News in breve del 27 novembre 2020: sport

Crystal Palace-Newcastle finisce 0-2

Le reti di Wilson al 43’ e Joelinton all’89’. La partita era valevole come anticipo della decima giornata della Premier League.

Nandez risultato positivo al covid-19

E’il terzo caso in casa rossoblù (dopo quelli di Godin e Simeone)

Auguri a Luigi Daitone

Lo ha festeggiato anche l’Italbasket con questo post sulla pagina facebook:

“Auguri Gigi!

Ormai abbiamo perso il conto di quante volte abbia vestito l’Azzurro da quel lontano 13 settembre 2001 con l’Under 15 (in realtà lo sappiamo…295!)

Auguri Capitano!”

Notizie di sport – parte 2

Nuoto: online la versione aggiornata del Manuale delle Scuole Nuoto Federali

La Federnuoto ha il piacere di condividere la versione aggiornata del Manuale delle Scuole Nuoto Federali.

Un progetto che supera i vent’anni e pone a disposizione di tutti i fruitori contenuti per alimentare ulteriormente la diffusione della cultura dell’acqua e i principi che costituiscono i successi del movimento natatorio italiano.

Il Manuale intende essere un valido supporto per società e tecnici che desiderano approfondire i concetti portanti della moderna scuola nuoto e destina un’ampia sezione multimediale alle principali e più efficaci esercitazioni per la didattica e per il fitness acquatico.

Agevolmente fruibile da dispositivi fissi e mobili, il Manuale delle Scuole Nuoto Federali e i video possono essere consultati al seguente link

https://www.federnuoto.it/home/scuole-nuoto.html

Queste tutte le news in breve del 27 novembre 2020! Arrivederci a domani!

Forse ti può interessare anche:

E anche:

E anche: