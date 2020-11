News in breve del 28 novembre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 28 novembre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Cronaca dall’Italia in breve del 28 novembre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 26323 nuovi casi positivi in tutto il Paese (686 invece i decessi), 225940 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

News in breve del 28 novembre 2020: cultura

Slipknot: le ultime novità

Usciranno nel 2021 tre Funko Pop dedicati a Corey Taylor, Sid Wilson e Craig Jones e (si spera) anche un nuovo album che i fan aspettano con impazienza da tempo. Per eventuali altri Funko Pop (la band è composta da nove elementi) bisognerà (forse) attendere ancora…

Dio: un tributo in uscita in streaming per beneficenza

Una bella operazione di beneficenza che coinvolge dieci band e artisti svedesi si è concretizzata online. E’ disponibile infatti online “Legacy – A tribute to Ronnie James Dio”. Tutto il ricavato dagli streaming andrà al Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund.

Michael Monroe: è uscito il singolo “Fight Back Blues”

Il ricavato della vendita del brano andrà a un’associazione (che ha fondato lo stesso Monroe) dal nome FightBack. Potete ascoltarla all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=JNGC40YSlz4

Carrie Brownstein delle Sleater-Kinney sta scrivendo e dirigendo un biopic dedicato alle Heart

Le Heart sono ancora oggi una delle band più importanti del panorama Rock mondiale. Lo dimostrano gli oltre trenta milioni di dischi venduti in carriera. Ora, per la gioia dei loro supporter, è arrivata la news di questo biopic che si appresta a essere davvero “cool”, come definito da Ann Wilson delle Heart durante un’intervista su SiriusXM.

Cultura – parte 2

Jennifer Lopez nuda sulla copertina del nuovo singolo

La cantante e attrice si dimostra più splendida che mai nonostante abbia ormai 51 anni. Appare infatti totalmente nuda sulla copertina del suo ultimo singolo, “In The Morning”.

Paolo Conte ricorda i tempi d’oro della radio

Il cantante piemontese ha postato il seguente messaggio su facebook:

“Sono vissuto in tempi in cui la radio era la compagna in casa, durante la cena e il dopocena e non aveva assolutamente tutto lo sfarzo che ti può offrire invece un televisore, ma ti costringeva a guardare lei. Tu ascoltavi, immaginavi, sognavi, guardavi magari in faccia le altre persone che erano intorno a te, ma i tuoi occhi continuavano soprattutto a puntare quell’oggetto, la radio, che aveva delle forme in certi casi quasi esotiche, quasi orientali”.

Sfera Ebbasta domina le classifiche

Il nuovo album di Sfera Ebbasta, “Famoso”, è in vetta alle classifiche italiane e stabilisce un piccolo record piazzando tredici canzoni nelle prime tredici posizioni dei singoli.

I Fontaines D.C. in copertina sul nuovo numero di Rumore

La band post-punk irlandese in soli tre anni ha saputo costruirsi un folto pubblico anche nel nostro paese e questa copertina ne è l’ennesima testimonianza. Nel numero della rivista anche Giorgio Canali, Zerocalcare, Paul McCartney, Steve Piccolo, Bob Mould, Prince e molti altri. Da non perdere!

Cultura – parte 3

Auguri a Federico Maragoni (Claudio Simonetti’s Goblin)



Il batterista dei Claudio Simonetti’s Goblin ha compiuto oggi gli anni. Auguri da tutta la redazione di Webmagazine24!

Tarja Turunen mostra il nuovo doppio vinile

L’ex cantante dei Nightwish, Tarja Turunen, è stata la prima a scartare “Christmas Together: Live at Olomouc and Hradec Králové 2019”. Sul suo sito ufficiale è disponibile anche una esclusiva versione gatefold firmata da lei.

Andrea Bocelli annuncia Zucchero come special guest nel suo show del 12 dicembre

Andrea Bocelli ha pubblicato il seguente messaggio sui suoi canali social:

“Cari amici, sono particolarmente felice di comunicarvi che il mio caro amico Zucchero ha accolto il mio invito ed ha confermato la sua partecipazione allo straordinario evento del prossimo 12 dicembre, in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma.

Il bluesman vulcanico che ha conquistato il mondo sarà quindi dei nostri e con una spettacolare sorpresa accrescerà ulteriormente l’incanto di “Believe in Christmas”.

Sarà ancora più bello essere virtualmente con tutti voi a festeggiare il Natale, sarà ancora più emozionante farvi gli auguri insieme a Zucchero: l’artista che quasi trent’anni fa ha impresso una spinta decisiva al decollo della mia carriera… E Il 12 dicembre il destino, ancora una volta, incrocerà le nostre strade!

Andrea”

Ancora una volta Andrea Bocelli ha stupito i suoi fan!

Auguri a Tony Cicco!

L’ex Formula 3 ha compiuto oggi 71 anni. E’ nato infatti il 28 novembre 1949 a Napoli.

Cultura – parte 4

New Model Army: è uscita la redux version di “Carnival”

L’album è un classico della band ed uscì in origine nel 2005.

Pooh: è morto il padre di Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio

A pochi giorni dalla scomparsa di Stefano D’Orazio un altro grande lutto colpisce Tiziana Giardoni. Lo ha confermato su Facebook Roby Facchinetti, che è stato il primo a rivolgerle le condoglianze. Anche noi sentiamo di unirci a lui perché, avendola incontrata personalmente in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Stefano D’Orazio, vi possiamo assicurare che è una persona davvero gentile e di una simpatia unica.

Adriano Celentano: spopola il video di “Prisencolinensinainciusol”

L’esibizione avvenne ben 48 anni insieme a un altro colosso della musica italiana, Raffaella Carrà. Oggi torna in auge grazie anche ai complimenti di vip quali Neil Gaiman (creatore di Sandman e primo biografo ufficiale dei Duran Duran), Edgar Wright e Mark Frost. Il brano è anche considerato da critica e pubblico un antenato del Rap moderno.

Magazzini Musicali sarà il titolo del nuovo programma in onda dal 2 gennaio 2021 su Rai 2

La trasmissione racconterà l’attualità musicale.

Cultura – parte 5

Tutti i i vincitori del Premio fotografico “Tonino Di Venanzio” – edizione 2020

Questi i nominativi dei vincitori del Premio fotografico “Tonino Di Venanzio” – edizione 2020:

Sandro Rizzato – Vecchiano (PI)

1° Premio sezione A – Tema Libero

“Inside your home”

Fabio Ballone – Alanno (PE)

1° Premio sezione B – Abruzzo. Che sorpresa!

“Generazioni e tradizioni” Campo Imperatore

Lorenzo Scimia – L’Aquila

“La vestizione”

Premio Speciale “Elda Menna Di Venanzio”

«La vita è più forte del Covid»

Il quadro di Klimt rubato è tornato a essere esposto



“Ritratto di Signora” di Gustav Klimt è stato ritrovato a dicembre dello scorso anno. Finalmente, a distanza di quasi due anni, è ritornato a essere esposto nella Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi a Piacenza.

Natale in casa Cupiello: un film tv su Rai 1

Andrà in onda proprio a Natale un film adattato dall’opera di Eduardo De Filippo di cui decorrono i 120 anni dalla nascita. Tra i protagonisti anche Sergio Castellitto.

Asia Argento ricorda la madre, Daria Nicolodi

L’attrice e regista Asia Argento ricorda su Instagram la madre, Daria Nicolodi, morta due giorni fa, con il seguente messaggio: “Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare”.

News in breve del 28 novembre 2020: sport

Mike Tyson tornerà a combattere

Il popolare pugile sfiderà (oggi 54enne) sfiderà Roy Jones Jr, più giovane di lui di soli tre anni. Bentornato Iron Mike!

Tanti auguri a Fabio Grosso

Auguri al campione del mondo 2006 Fabio Grosso. Fu proprio lui a regalarci l’emozione del gol che regalò il titolo alla Nazionale azzurra. Oggi lo ha omaggiato anche la squadra che lo lanciò nell’olimpo del calcio professionistico, la Chieti Calcio F.C. con un post sulla sua pagina ufficiale.

L’Atalanta perde in casa con l’Hellas Verona

A segno per i gialloblù Veloso al 17′ del secondo tempo (su rigore) e Zaccagni al 38′ del secondo tempo.

La squadra di Juric continua a macinare punti e a stupire tutti. Che sia lei la vera sorpresa del campionato?

Liga: L’Alaves batte 2-1 il Real Madrid fuori casa

Hanno segnato: Perez (su rigore), Joselu e Casemiro.

Queste tutte le news in breve del 28 novembre 2020! Arrivederci a domani!

