Andrea Bocelli compie 60 anni.

Il tenore italiano più famoso nel mondo, compie oggi gli anni.

Andrea Bocelli compie 60 anni: la carriera

Esordì a soli 24 anni nel mondo della musica con il vinile 45 giri “Amico mio” (lato b: “Quando”), uscito per l’etichetta Lido.

Otto anni dopo approda a una major, la Virgin, la prima a credere nelle sue qualità vocali innate e davvero uniche che dà alle stampe un altro singolo, “Il diavolo e l’angelo” (lato b: “Proprio tu”).

Ma fu un provino effettuato per Zucchero, che doveva incidere “Miserere” con Luciano Pavarotti, a portarlo all’attenzione del produttore Michele Torpedine e della Sugar (la label di Caterina Caselli).

Andrea Bocelli compie 60 anni: i trionfi

Da allora è stato un susseguirsi di successi, dal trionfo nel 1992 al Festivalbar nella sezione nuove proposte nel 1992 alla laurea “Honoris causa” in filologia moderna , conferitagli dall’Università degli Studi di Macerata nel 2006.

E’ anche stato insignito Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2006 e Grande ufficiale dell’Ordine al merito di Duarte, Sanchez e Mella nel 2009.

La vita privata

Andrea Bocelli è attualmente sposato con Veronica Berti dal 2014; i due hanno avuto anche una figlia, Virginia.

Precedentemente era convolato a nozze nel 1992 con Enrica Cenzatti dalla quale ha avuto due figli: Amos (1995) e Matteo (1997). La separazione avvenne dopo circa dieci anni nel 2002.

La Fondazione ABF

Nel 2011 ha creato l’ABF, “Andrea Bocelli Foundation”.

Come si legge dal sito ufficiale, “la Fondazione nasce per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà e emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale”.

Andrea Bocelli: un grande artista dal grande cuore!

Il film ispirato ad Andrea Bocelli

Nell’ottobre 2017 è in prima serata su Rai1 “La musica del silenzio”, film a lui ispirato diretto da Michael Radford con Toby Sebastian (“Il Trono di Spade”), Ennio Fantastichini, Francesco Salvi, Antonio Banderas e Zucchero Fornaciari (nel ruolo di sé stesso).

“Sì”

Il prossimo 26 ottobre sarà disponibile in tutti i migliori negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming “Sì”, il nuovo album di Andrea Bocelli, annunciato a giugno con un video su Youtube in cui l’artista è circondato dalla sua famiglia.

Sito ufficiale dell’artista

Pagina Facebook ufficiale dell’artista

Account Twitter ufficiale dell’artista

Account Instagram dell’artista

Canale Youtube dell’artista

Account ufficiale Google Plus dell’artista

L’immagine nell’articolo è tratta dalla pagina Facebook dell’artista



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di