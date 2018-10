Pooh 50-L’ultimo abbraccio: il concerto di Bologna 2016

Pooh 50-L’ultimo abbraccio: il disco live del concerto di addio a Bologna 2016.

I Pooh pubblicheranno il loro concerto di addio a Bologna del 2016: Pooh 50-L’ultimo abbraccio.

Per tutti gli appassionati del gruppo il 23 novembre 2018 sarà una data storica; uscirà (finalmente…) per F&P Group/Sony Music Legacy, dopo quasi due anni di attesa “Pooh 50 – L’ultimo abbraccio”.

Il disco si potrebbe considerare il regalo definitivo per i fan, data la scaletta che attraversa cinquant’anni di carriera.

Una carriera fatta di numeri da numeri da record: 53 album (di cui 29 in studio, 8 dal vivo e 16 raccolte), più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 15 Telegatti vinti solo per dirne alcuni.

Nel 1986 sono stati anche nominati Cavalieri della Repubblica Italiana.

Hanno partecipato (ovviamente vincendo) anche al Festival di Sanremo nel 1990 con la canzone “Uomini Soli”.

Riassumere una carriera come quella dei Pooh in poche righe non è insomma poi tanto facile…

L’ultima formazione ha visto il ritorno di Stefano D’Orazio (che ha tra l’altro appena pubblicato il libro “Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi” per la Baldini+Castoldi) e di Riccardo Fogli (quest’ultimo rientrato in lineup addirittura dopo 42 anni!).

E naturalmente con loro c’erano anche i membri storici Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

I Pooh oggi

Oggi hanno tutti e cinque intrapreso strade diverse.

Stefano D’Orazio è, per ora, l’unico ad aver abbandonato il music business.

Riccardo Fogli e Roby Facchinetti hanno inciso un disco insieme e hanno concorso anche all’ultimo Festival di Sanremo.

Red Canzian ha pubblicato un altro album, “Testimone del Tempo”.

Dodi Battaglia ha invece dato alle stampe due full lenght (entrambi dal vivo), “E la storia continua…” e “Dodi day” (uscito appena poche settimane fa).

L’uscita di “Pooh 50 – L’ultimo abbraccio” è stata annunciata in diversi formati, il più appetitoso dei quali pare essere uno box speciale contenente cinque vinili colorati ed una cartolina autografata in vendita in esclusiva su Amazon.it.



