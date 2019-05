Ed Sheeran e Justin Bieber: 150 milioni di stream con “I Don’t Care”

Ed Sheeran e Justin Bieber: oltre 150 milioni di stream con il suo ultimo singolo.

Ed Sheeran e Justin Bieber: quando le collaborazioni danno i frutti…

Il cantante britannico Ed Sheeran ha sempre inanellato una serie di successi.

“I Don’t Care” (questo è il titolo della canzone) vede tuttavia la collaborazione di un altro gigante della musica Pop: Justin Bieber.

Una scelta azzeccatissima, che ha portato a una canzone dai toni piacevoli, ballabile e adatta a tutte le età.

Ed Sheeran è ormai una certezza della musica moderna.

Justin Bieber altrettanto.

I due duettano, accavallando spesso le voci ma senza mai predominare l’uno sull’altro.

Una collaborazione pertanto che è riuscita a dare i frutti sperati.

I due avevano già lavorato fianco al fianco in occasione di “Earth”, canzone di Lil Dicky.

In passato però era già successo che i due unissero le forze, sia nella scrittura di “Love Yourself” di Justin Bieber sia per la canzone “Cold Water” di Major Lazer che vedeva un featuring da parte di Bieber.

Ed Sheeran e Justin Bieber: il videoclip e “I Don’t Care” e…

Il videoclip della canzone è diretto da Emil Nava, che aveva già lavorato con Ed Sheeran in occasione di altri video quali “Lego House”, “Sing” e “Thinking out loud”.

“I Don’t Care” in pochissimo tempo è riuscito anche a sbaragliare ogni eventuale concorrente balzando direttamente al numero 1 della classifica di Spotify.

E’ riuscita anche a battere il record di streaming che fino ad oggi era di Mariah Carey.

Quest’ultima infatti aveva totalizzato ben 10.819 milioni di stream in tutto il mondo con la hit “All I Want for Christmas Is You”.

} ?> } ?> } ?>} ?>

“I Don’t Care” si è imposta inoltre nelle charts di Itunes in ben sessanta paesi stranieri.

E non poteva che succedere altrettanto anche nel nostro paese.

L’Italia è infatti una delle nazioni che per prima ha creduto nel talento di Ed Sheeran.

C’è da dire però che il merito di un succesos così grande ed immediato va anche a un’intensa campagna promozionale e a un gigantesco passaparola che si è creato sui canali social di entrambi gli artisti.

La foto nell’articolo è tratta dalla pagina Facebook dell’artista.

Forse ti può interessare anche:

America, in uscita un box per la band

Jimi Hendrix, un tour per celebrare il grande chitarrista.

Kylie Minogue, una raccolta per i 30 anni di carriera

Alanis Morissette:un musical ispirato a Jagged Little Pill

Perry Farrell nuovo disco in uscita a giugno

Hugo Race Fatalists esce oggi il nuovo full lenght