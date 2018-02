L’opposizione Nettuno-Luna favorisce il romanticismo e la sensibilità, ma crea anche confusione e diminuisce il senso pratico. Dovresti prestare più attenzione a questioni di cuore che al lato materiale della vita. Cerca di rimandare le decisioni importanti! Previsioni Oroscopo 2 febbraio 2018

ARIETE: Questo non è il momento giusto per affrontare attività impegnative: sembra che manchi di senso pratico. Oggi non dovresti prendere alcuna iniziativa sul lavoro o nel mondo degli affari. Potresti dimostrarti privo di ispirazione.

TORO: Questa mattina potresti essere confuso e incapace di trasmettere il tuo messaggio. Cerca di mettere ordine nelle tue idee! Se hai intenzione di acquistare un oggetto di valore, non provare a sorprendere la tua amata con essa! In effetti, sarebbe meglio prendere quella decisione insieme.

GEMELLI: Sebbene tu possa sentirti in ottima forma, potrebbe risultare evidente che non sei molto efficiente. Sembri essere piuttosto irrealistico oggi. Non dovresti spingere le cose, perché potrebbe portare a discussioni accese.

CANCRO: Potresti ricevere una quantità significativa di denaro da un parente più anziano e inizierai a fare progetti per il futuro. Non prendere decisioni affrettate oggi, perché sembri privo di senso pratico, risultando in un fallimento! Dovresti chiedere l’opinione della persona amata.

LEONE: Durante la mattinata potresti affrontare alcune difficoltà sul lavoro a causa dell’incapacità di concentrazione. Dovresti ignorare i pettegolezzi – potrebbero metterti nei guai. Il tuo buon umore potrebbe tornare durante il pomeriggio. È probabile che trascorrerai una serata romantica in compagnia di qualcuno a cui tieni.

VERGINE: Stamattina potresti essere confuso e di cattivo umore. Dovresti evitare di rischiare, perché le tue possibilità di successo sono sottili. Cogli ogni opportunità per rilassarti, in un modo o nell’altro! Prenditi cura di te!

BILANCIA: Hai grandi progetti, in particolare di natura finanziaria, ma a quanto pare non puoi ancora vedere segni incoraggianti. Sii paziente e cerca di gestire il tuo tempo in modo più efficiente! L’attenzione ai dettagli è la chiave del successo.

SCORPIONE: Questa mattina tendi ad essere ipersensibile e impossibile da soddisfare. Cerca di superarlo il più rapidamente possibile, perché potrebbe danneggiare le relazioni! Dovresti smettere di provare a imporre le tue opinioni sui colleghi. Durante la serata un parente a cui sei vicino potrebbe portarti delle buone notizie che ti riporteranno il tuo buon umore.

SAGITTARIO: Non è un buon momento per incontrare amici o fare affari. Potresti essere piuttosto schizzinoso e non dell’umore giusto per parlare. Rinviare shopping e investimenti! Stai correndo il rischio di prendere decisioni sbagliate. Per quanto riguarda la tua vita sentimentale, tutto sembra essere in ordine. Ma dovresti prestare maggiore attenzione alla persona amata.

CAPRICORNO: Cerca di non assumerti troppe responsabilità! Il successo sembra un risultato piuttosto improbabile oggi. Fortunatamente, potresti ottenere supporto da dove meno te l’aspetti. Durante la serata potresti fare una visita agli amici e riuscire a dimenticare le preoccupazioni di tutti i giorni.

ACQUARIO: Durante la mattinata potresti essere confuso e avere problemi di comunicazione. Non puoi fare affidamento sull’intuizione, quindi non dovresti correre rischi. Faresti meglio a non trascurare il tuo bisogno di riposo. Hai davvero bisogno di ricaricare le batterie.