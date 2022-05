Oroscopo e classifica settimanale di Branko dal 16 al 22 maggio: Ariete fortunato

Benvenuti nella rubrica dedicata all’oroscopo settimanale di Branko. L’amatissimo astrologo capodistriano annuncia che la terza settimana di maggio si apre con i seguenti aspetti planetari: Sole opposto a Luna e in quadratura a Saturno e in trigono a Plutone; Luna in trigono a Marte e Nettuno, in quadratura a Saturno; Marte in congiunzione a Nettuno. Scoprite come sarà la vostra settimana, leggendo le seguenti previsioni astrologiche da lunedì 16 a domenica 22 maggio. È disponibile anche il responso delle stelle in merito alla classifica riguardante i dodici segni dello zodiaco: ☆☆ (settimana discreta); ☆☆☆ (settimana buona); ☆☆☆☆ (settimana molto buona); ☆☆☆☆☆ (settimana ottima).

Leggete anche

Branko oroscopo e classifica dal 16 al 22 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa magnifica settimana di maggio potrebbe arrivare un nuovo amore nella vita dei single. Coloro che si vogliono sposare, l’oroscopo consiglia di sposarsi all’Argentario, Toscana. Se, invece, siete più interessati ad aumentare il capitale, sfruttate pienamente questo periodo. Martedì 17 maggio Luna in Sagittario forma un aspetto fortunato con Venere e Giove, siete fortunatissimi. Favoriti gli incontri con il segno dello Scorpione e del Sagittario. ☆☆☆☆☆

Toro – Le giornate passano velocissime, le stelle alloggiano in stanze comode e ben illuminate. È il periodo giusto per imprimere una svolta decisiva al vostro rapporto di coppia. Siete possessivi, frizzanti, e pronti a dare il massimo sul lavoro. Favoriti gli incontri con il segno del Leone. ☆☆☆☆

Gemelli – La vostra vita è piena di incontri. In questa settimana, però, le nuove conoscenze fanno molto bene al vostro cuore e al vostro lavoro. Mercurio vi trasforma in persone di successo, aumenta il prestigio. Questa Luna porta tanta passione nella vostra vita sentimentale. Favoriti gli incontri con il segno dell’Ariete e dello Scorpione. ☆☆☆☆

Cancro – Usate parole chiare e comprensibili quando parlate di lavoro, dovete essere più coraggiosi nelle scelte ma anche nelle rinunce. Avete qualcosa di Leopardi e Proust e le stelle rendono il mese di maggio una favola. Con stati d’animo così non è facile occuparsi di affari, transazioni, questioni legali, ma c’è sempre qualcuno che vi salva. Favoriti gli incontri con il segno dei Pesci. ☆☆☆☆

Previsioni astrologiche da lunedì 16 a domenica 22 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Avete voglia di esplorare le nobiltà d’animo del mondo, ma volete anche conoscere le miserie. La buona notizia di questa settimana è che il livello della passione è alle stelle. Le relazioni amorose che durano da una vita, nonostante litigi e scenate, saranno travolti da un uragano di sentimenti, desiderio, voglia di stringersi alla persona amata. Martedì 17 maggio troverete offerte, affari. In salute, attenzione ai reumatismi. Favoriti gli incontri con il segno dell’Ariete. ☆☆☆☆

Vergine – Se siete stufi di un ambiente, riflettete di nuovo e con molta attenzione. Questo è il consiglio di Branko per coloro che stanno intraprendendo nuove strade lavorative, ma anche private, personali. Tutte le cose che riguardano il futuro sono favorevoli. Ci sono ancora difficoltà nelle attività e collaborazioni del passato. Infatti, Marte e Nettuno disturbano le collaborazioni. È sempre vostro il posto nel cuore della persona che vi piace. Favoriti gli incontri con il segno del Cancro. ☆☆☆☆

Bilancia – Favorite le iniziative professionali e i cambiamenti in ambito domestico. Le opposizioni di Giove e Venere non impediscono cambiamenti provocati dalla situazione generale che si insinua nella vostra vita lavorativa, facendo saltare i vostri nervi già scossi. ☆☆☆

Scorpione – Le erbe medicinali raccolte sotto la Luna in Scorpione guariscono i mali del corpo e dell’anima, aiutano a conquistare una persona che si illude di potervi sfuggire. In questa settimana, l’uomo del segno avrà la sua grande occasione in amore. Grazie a Marte, nascono amori eterni. Successo professionale. Favoriti gli incontri con il segno dell’Ariete. ☆☆☆☆☆

Branko oroscopo settimanale dal 16 al 22 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa bella settimana risveglia il vostro desiderio di eleganza, stile, fascino, farete un’ottima figura in eventi speciali, dove ci saranno anche incontri piacevoli e sensuali. Vivete gli ultimi giorni del Toro con nuove iniziative lavorative e non scoraggiatevi se i risultati non sono immediati. Con Giove, primo trigono con Luna nel segno (17 e 18 maggio) si torna a parlare d’amore. Favoriti gli incontri con il segno dell’Ariete, del Leone e del Sagittario. ☆☆☆☆

Capricorno – Per l’uomo Capricorno è un maggio buono e allo stesso tempo dispettoso: sfruttatelo per presentare il vostro amore agli amici, alla famiglia, in società. Giove regala incontri che si rivelano molto caldi sin dall’inizio, non fatevi pippe mentali su come andrà a finire: lanciatevi, lasciatevi andare, abbandonatevi. L’amore non è così complicano come sostengono alcune indagini su sesso e dintorni. In campo lavorativo, siete perfetti, le stelle favoriscono le attività scientifiche, meno le artistiche. Favoriti gli incontri con il segno dello Scorpione. ☆☆☆

Acquario – Lo sanno anche le stelle che le lotte per il successo non sono mai facili, per tutto si deve lottare e pagare. Grazie al vostro temperamento, riuscirete a ottenere il grande successo prima dell’estate. Calmatevi nel weekend, qualcuno vi manda in tilt, ma se volete stendere una persona sfuggente, vincerete. Favoriti gli incontri con il segno dello Scorpione. ☆☆☆☆

Pesci – Le ottime stelle continuano a proteggere le questioni immobiliari, forse le uscite finanziarie annunciate da Mercurio sono dovute ad acquisti, affitti, investimenti. Non dite nulla alla vostra famiglia e al vostro partner: è una sorpresa. La fortuna si presenta lunedì 16 maggio, quando c’è l’eclissi di Luna in Scorpione. Questo Plenilunio non è mai stato così appassionato e sensuale, voi, indubbiamente, non mancherete di fargli onore. Favoriti gli incontri con il segno del Cancro e dello Scorpione. ☆☆☆☆☆