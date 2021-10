Paolo Fox oroscopo 12 ottobre: Bilancia quattro stelle

L’oroscopo di Paolo Fox del 12 ottobre 2021 sottolinea che per un segno zodiacale sarà una giornata da cinque stelle di forza, mentre qualcuno dovrà affrontare piccole o grandi difficoltà sentimentali e lavorative. Per comprendere meglio come gli influssi planetari incideranno sulla vostra quotidianità, è necessario leggere le previsioni astrologiche applicate alla giornata di martedì 12 ottobre e dedicate a tutti i simboli dello zodiaco.

Paolo Fox oroscopo del giorno 12 ottobre – Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata la fatica si fa sentire più forte che mai, forse gli ultimi giorni sono stati stressanti. Questa Luna contraria porta grande confusione. Se volete ottenere un ottimo successo e avere una grande forza, dovete fermarvi un attimo a ragionare. Fare le cose frettolosamente non porta niente di buono. Da questo momento fino ad aprile 2022 dovete assolutamente regolare alcuni conti rimasti in sospeso. È una giornata faticosa anche per l’amore.

Toro – Siete pensierosi a causa della situazione economica. Il vostro segno è un segno di terra che sostiene che senza avere le spalle al sicuro non si riesce nemmeno ad amare in maniera costruttiva. Questa è una giornata fortunata grazie alla Luna in buon aspetto. Nelle prossime quarant’otto ore sarà possibile mettere in chiaro alcune questioni importanti. Le stelle favoriscono i contatti e il fascino.

Gemelli – Dopo due giornate pesanti finalmente riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista. Nonostante tutto, la stanchezza fisica non vi abbandona, ecco perché vi meritate tre stelle su cinque. In amore, dovete fare molta attenzione perché alcune persone si sono comportante in maniera sleale nei vostri confronti. Anche il settore dell’amicizia ha bisogno di qualche pulizia, eliminate i rami secchi. A volte avete la sensazione che il mondo ce l’abbia con voi, anche se non avete fatto nulla per andare contro gli altri.

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox del 12 ottobre – Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Vi tocca combattere contro l’opposizione della Luna, che potrebbe portare una lieve agitazione nella vostra vita. Ricordate che quando la Luna è storta provoca momenti di disagio. Potreste essere stufi di tutti, potreste inscenare le polemiche. Prestate attenzione agli attacchi esterni.

Leone – Questa giornata regala una nuova emozione. Grazie a Venere favorevole questo è un periodo importante per i rapporti di coppia. Se negli ultimi tempi avete conosciuto una persona interessante, cercate di portare avanti questo legame. Le coppie longeve devono risolvere alcune questioni di carattere lavorativo, perché cambiamenti, trasferimenti e novità potrebbero essere all’ordine del giorno. Se avete intenzione di fare importanti cambiamenti nella vostra vita, potreste trovare degli sbocchi diversi. C’è anche la possibilità che le coppie longeve discutano dei trasferimenti di lavoro.

Vergine – In queste quarantott’ore avete una Luna migliore che vi aiuta a riprendere le fila di un discorso. Già da mercoledì le cose andranno meglio. A volte vi sentite sottotono, forse qualcuno vi ha privato di alcune emozioni o in questi giorni ci sono un mucchio di cose da sbrigare sul lavoro. E così l’amore viene messo in secondo piano.

Oroscopo di martedì 12 ottobre – Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Ci sono delle piccole questioni irrisolte del passato da esaminare: non sottovalutatele. Se avete fatto degli errori durante la stagione estiva, adesso potreste pagarne le conseguenze. In ogni modo, questo è un oroscopo importante, quindi, se ci sono state preoccupazioni, si potrà andare avanti, però, cercate di fare le cose con calma. È una giornata da quattro stelle, ma fisicamente siete sottotono.

Scorpione – È una giornata da cinque stelle di forza perché questo oroscopo regala le soluzioni che state aspettando da un bel po’. Se avete avuto problemi personali e di famiglia, adesso potete riprendere quota. L’unica cosa che non dovete fare è tornare sui vostri passi. In amore, se ci sono stati dei problemi, situazioni ingestibili, non serve a niente rivangare il passato.

Sagittario – Presto ritornerà la voglia di amare. Se siete impegnati sentimentalmente, torna il desiderio di costruire qualcosa d’importante assieme al partner. Queste sono stelle vivaci per i rapporti di coppia, per portare avanti un progetto in vista del futuro. Molti di voi credono che questo sia un periodo complicato, ma si sbagliano di grosso: è un periodo di rinascita. E chi vuole, può recuperare il tempo perduto.

Paolo Fox, previsioni segno per segno del 12 ottobre – Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo martedì vede l’ingresso della Luna nel vostro cielo astrologico. È possibile fare una richiesta, regalare agli altri un’emozione. L’amore torna protagonista nella vostra vita. Le stelle favoriscono le coppie che vogliono sposarsi e convivere. Gli amori che nascono in questo periodo sono importanti.

Acquario – Tenete a bada il nervosismo. Sembra che comunque ci siano molte cose a vostro favore; anche se state facendo le cose controvoglia l’importante è sfruttare questo periodo per iniziare un nuovo percorso di vita. Sentimenti e contatti sono importanti. Inoltre, questo periodo aiuta a recuperare un po’ di serenità interiore. Nel complesso, è una giornata valida.

Pesci – Dovete dimenticare tutto ciò che è successo negli ultimi due giorni. Questo martedì permette di riprendere il filo di un discorso interrotto. Questa Venere contraria dice che nelle coppie più forti c’è da rivedere qualcosa. Invece, chi ha una separazione in corso avrà tutto il mese di ottobre di tempo per dimenticare e novembre da cui ripartire.