Previsioni meteo settimana dal 15 al 21 maggio: ciclone esplosivo sull’Italia, forte maltempo per giorni

La primavera mostra il suo lato eclettico: previsti giorni di maltempo instabile da Nord a Sud.

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un periodo instabile e perturbato, che coinvolgerà l’intero territorio italiano. Secondo gli esperti, la primavera sta mostrando tutto il suo lato più eclettico, e purtroppo non ci sono segnali di figure anticicloniche che possano portare una lunga stabilità atmosferica. Antonio Sanò, fondatore del rinomato sito www.iLMeteo.it, ha comunicato che questo acuto maltempo è il risultato di una vasta area di bassa pressione situata sull’Europa, la quale continuerà a influenzare il bacino del Mediterraneo durante tutta la settimana. Le masse d’aria provenienti dalle regioni polari verranno spinte verso il Mediterraneo, alimentando così una ciclogenesi esplosiva sul mar Tirreno.

L’origine della ciclogenesi esplosiva e il rischio di eventi meteo estremi

La definizione meteorologica di “ciclone bomba” o “ciclogenesi esplosiva” descrive un fenomeno reale e non inventato. Questo accade quando un’area di bassa pressione alle medie latitudini vede la pressione atmosferica scendere nel suo punto più basso a un tasso di almeno un millibar (hPa) all’ora per almeno 24 ore. Questo si traduce in precipitazioni abbondanti, inclusi possibili nubifragi e forti raffiche di vento.

Le conseguenze del ciclone esplosivo: rischio di alluvioni e mareggiate

Il rischio associato a tali condizioni meteorologiche è l’insorgere di eventi meteo estremi come nubifragi e, in casi eccezionali, le cosiddette “alluvioni lampo”. Questi eventi di solito interessano aree geografiche ristrette, causando ingenti quantità di pioggia che si riversano a terra. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le regioni del Nord Est e le regioni tirreniche del Centro Sud sono le più a rischio, con la possibilità che si verifichino precipitazioni intense che potrebbero superare i 200/300 l/mq di pioggia in breve tempo, ovvero l’equivalente di più di due mesi di piogge normali.

Un altro aspetto di cui bisognerà tenere conto sono i forti venti burrascosi che soffieranno lungo le coste tirreniche, con raffiche che potrebbero superare i 120 km/h. Queste raffiche di vento saranno così intense da essere paragonabili a un uragano secondo la scala Beaufort. Inoltre, si prevede un rischio concreto di mareggiate, specialmente lungo i litorali di Lazio, Campania e Calabria.

Le montagne italiane si tingono di bianco: la neve fa la sua comparsa

Le temperature fresche che caratterizzano questa fase di maltempo porteranno anche un ritorno della neve sulle nostre montagne. Nonostante ci si trovi a metà maggio, i fiocchi bianchi potrebbero scendere fino a quota 1400/1500 metri sulle Alpi centro-orientali. È un evento degno di nota, considerando che non accade da diversi anni.

Previsioni meteo settimana dal 15 al 21 maggio nel dettaglio

Lunedì 15. Al nord: più soleggiato. Al centro: peggiora verso sera. Al sud: ciclone tunisino in arrivo con forte maltempo, ad iniziare dalla Sicilia.

Martedì 16. Al nord: diffusa instabilità con maltempo in Emilia Romagna. Al centro: forte maltempo su tutte le regioni. Al sud: piogge e temporali sparsi.

Mercoledì 17. Al nord: piogge sparse e temporali specie su Emilia Romagna. Al centro: tante regioni nella morsa del maltempo. Al sud: piogge e temporali su Campania, Puglia, Basilicata.

Tendenza: instabilità che insiste al Centro-Nord ancora per diversi giorni, maltempo meno presente e maggiori spazi asciutti al Sud

