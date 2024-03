Roma-Brighton, Pistocchi: “Capello definisce presuntuoso De Zerbi ma forse dimentica che…”

Roma-Brighton è andata in archivio da qualche giorno con il pesante risultato di 4-0 in favore della Roma di De Rossi. Diverse le critiche piovute a De Zerbi, allenatore degli inglesi, reo di essere stato presuntoso da parte di Fabio Capello. Pistocchi nel suo Twitter si è espresso, non avendo parole dolci nei confronti dell’ex mister.

Il pensiero di Pistocchi

Maurizio Pistocchi nel suo Twitter ha espresso il proprio pensiero sulle parole che Fabio Capello aveva rivolto nei confronti di De Zerbi dopo la partita persa dal suo Brighton contro la Roma per 4-0. Ecco il tweet di Pistocchi:

“Secondo Fabio Capello, Roberto De Zerbi è un presuntuoso perché contro la Roma il suo Brighton ha accettato l’1 contro 1 in fase difensiva. Senza nulla togliere all’ottima Roma e al gran lavoro di De Rossi, don Fabio si perde qualche pezzo, ad esempio le assenze di 4 titolari come Joao Pedro, Millner, Mitoma, March e gli evidenti errori individuali dei primi due gol. Dovrebbe sapere che ogni allenatore fa giocare la sua squadra con le sue idee, e con le sue idee De Zerbi è diventato uno degli allenatori più stimati e richiesti della Premier League. Non solo: forse con l’età dimentica anche quando con il Milan prese 3 gol a Bordeaux, e fu eliminato dalla Coppa Uefa o quando perse 4:0 con la Lazio e 5:0 con la Roma. Anche lui fu presuntuoso?”

