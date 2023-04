Dove vedere Roma-Milan, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv SKY o DAZN? Serie A

Condividi su:





Oggi pomeriggio, alle ore 18, allo stadio “Olimpico” di Roma, si disputerà il match Roma-Milan, , valido per la 32.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Roma-Milan in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Le due squadre sono appaiate in classifica a 56 punti con un rendimento differente: i giallorossi hanno ottenuto 17 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte; i rossoneri, invece, 16 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. La Roma è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta (3-1) nel match giocato al “Gewiss Stadium” di Bergamo; il Milan, invece, ha battuto a “San Siro” il Lecce (2-0).

Roma-Milan sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, coaudiuvato da Baccini e Berti, mentre il quarto uomo sarà Camplone. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Abbattista.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

Dove vedere Roma-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Roma-Milan, valevole per la 32.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

