GENOVA – Regione Liguria ha riconosciuto, in commissione bilancio, la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione delle produzioni liguri del settore nautico sui mercati internazionali. La manifestazione fieristica continua a confermarsi settore di spicco e avanguardia delle tre aree di eccellenza regionale individuate nella Smart Specialization Strategy, che gli ha riconosciuto un ruolo chiave dell’economia locale.

“Si tratta di un evento che conta ben 61 edizioni già all’attivo – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – e che per il nostro territorio è espressione di un patrimonio unico, capace di coniugare storia, conoscenza, saper fare, design, tecnologia, innovazione, ricerca, sviluppo e business. Il riconoscimento di ruolo strategico per la Liguria è quindi un atto quasi dovuto, visto che il Salone Nautico ogni anno si conferma un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica, acquisendo anche il ruolo di piattaforma globale di confronto per tutto il settore”.

Salone nautico di Genova, Toti: “Patrimonio unico per la Liguria”

“Ringrazio Regione Liguria e il suo presidente al quale mi lega un forte rapporto di stima e fiducia – ha dichiarato Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica e del Salone Nautico di Genova – Il nostro evento è lo strumento principe delle imprese di settore e del mercato nazionale e internazionale, che continua a riconoscere il nostro ruolo di protagonisti con gli spazi espositivi che sono sold-out dal mese di giugno”.

E infine: “Non ci siamo mai fermati, organizzando il 60° Salone Nautico anche nel 2020 in piena pandemia e continuiamo a lavorare con l’impegno di sempre: quest’anno abbiamo portato Genova e la Liguria nel mondo, presentando il 62° Salone Nautico a livello internazionale a Expo Dubai a marzo e più recentemente a New York, nella prestigiosa sede del New York Yacht Club, lo scorso 13 luglio”.