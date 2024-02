SANREMO – Sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all’1.38). L’anno scorso la terza serata del festival (dalle 21.25 all’1.59) raccolse in media 9 milioni e 240mila telespettatori, pari al 57.6% di share.

La prima parte della terza serata del festival (dalle 21.19 alle 23.32) ha raccolto 13 milioni e 243mila spettatori, pari al 58.1% di share; la seconda parte (dalle 23.34 all’1.38) 6 milioni e 436mila pari al 65%. L’anno scorso la terza serata del festival raccolse in media 13 milioni e 341mila telespettatori pari al 57.2% di share nella prima parte (dalle 21.25 alle 23.31), 5 milioni e 584mila con il 58.4% nella seconda (dalle 23.40 all’1.59).

Sanremo 2024, 10 milioni e il 60.1% per la terza serata

Il Festival di Sanremo 2024 si sta dunque rivelando un successo di ascolti al quale, e questa è una bella curiosità, sta contribuendo soprattutto il Molise, autentico “re dello share” con il 76,1% di audience, secondo un’analisi del gruppo OmnicomMediaGroup realizzata per conto di Libero nella seconda serata della celebre rassegna canora.

Intanto Angelina Mango è in testa alla top five del televoto e della radio con il brano “La noia”: “Grazie a tutti per ieri, ho appena scoperto che non stavo sognando”, ha scritto su Twitter-X l’artista lucana, che oggi, in occasione della serata dedicata alla cover, omaggerà il padre Pino Mango eseguendo “La rondine”, successo del 2002. Qui di seguito il riepilogo dell’ultima top five, che come detto vede in testa Angelina Mango:

1. Angelina Mango – La noia

2. Ghali – Casa mia

3. Alessandra Amoroso – Fino a qui

4. Il Tre – Fragili

5. Mr. Rain – Due altalene