Radiologia Interventistica: Rivoluzione nel Trattamento dei Tumori al Policlinico di Milano

La Rivoluzione della Radiologia Interventistica Oncologica

La radiologia interventistica oncologica rappresenta una delle più significative innovazioni nel trattamento dei tumori. Al Policlinico di Milano, uno dei 22 centri al mondo accreditati dall’International Accreditation System for Interventional Oncology Service (IASIOS), si evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare nella lotta contro il cancro. Questa metodologia, che combina competenze mediche, chirurgiche e radioterapiche, pone i radiologi interventisti in prima linea nella cura oncologica, grazie alla loro capacità di eseguire diagnosi e trattamenti minimamente invasivi con precisione guidata dalle immagini.

Certificazione di Eccellenza e Sicurezza

Il Policlinico di Milano ha ottenuto la prestigiosa certificazione IASIOS, diventando l’unico centro pubblico in Lombardia riconosciuto per la sicurezza e la qualità delle cure in radiologia interventistica oncologica.

Un risultato, commenta Gianpaolo Carrafiello, direttore della Radiologia del Policlinico, “che è stato possibile soprattutto grazie agli sforzi e al lavoro del personale medico, infermieristico e tecnico, che si è sempre impegnato e continuerà ad impegnarsi per garantire la massima qualità nella cura dei pazienti oncologici”.

Benefici e Impatto sul Paziente

La radiologia interventistica oncologica offre un’alternativa meno invasiva rispetto agli interventi chirurgici tradizionali, riducendo il dolore post-operatorio, gli eventi avversi e il tempo di degenza in ospedale. Questa tecnica, che non sostituisce ma affianca le terapie mediche e gli interventi chirurgici, amplia le possibilità di trattamento, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti.