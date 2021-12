Dove vedere Fiorentina-Sassuolo, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv DAZN o SKY?

Domenica 19 dicembre, alle ore 12.30, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Sassuolo di Alessio Dionisi, il match è valido per la 18.a giornata della Serie A 2021-2022. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Fiorentina è quinta con 30 punti (10 vittorie e 7 sconfitte) e nel turno precedente ha battuto per 4-0 la Salernitana, mentre in settimana ha superato in Coppa Italia il Benevento (2-1) qualificandosi per gli ottavi dove affronterà il Napoli. Il Sassuolo, invece, ha 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Lazio.

Fiorentina-Sassuolo sarà diretta da Marco Serra della sezione di Torino, coaudiuvato da Prenna e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà Marinelli. Var ed Avar saranno rispettivamente Di Bello e Passeri.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Fiorentina-Sassuolo, valevole per la 18.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

