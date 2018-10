Special Minuti 50 giga a 7,99€ al mese è la nuova offerta che la compagnia londinese lancia sul mercato.

Dopo la Tim, che ha proposto TIM IRON per contrastare ILIAD e altre compagnie low cost, anche la Vodafone si fa avanti. Già da qualche tempo infatti, ha dedicato, solo a chi proviene da altro gestore l’offerta passa a Vodafone. Ma non è tutto.

Special Minuti 50 giga a 7,99€ al mese

Special Minuti 50 giga è la promozione che Vodafone dedica ai suoi clienti esclusivi, per intenderci tutti quelli che provengono da diverso operatore. Fatta ovviamente eccezione per ho.Mobile.

Per rendere più allettante l’offerta, Vodafone ha contribuito ad arricchirla con contenuti speciali, soprattutto ha ridimensionato molto i costi.

A seguito dell’arrivo dei nuovi operatori virtuali, la multinazionale si è adattata per forza di cose al ridimensionamento dei costi e dei contenuti.

L’offerta Special Minuti 50 giga di Vodafone propone dunque:

50 GB di internet al mese in 4G Minuti di chiamate illimitate Prezzo 7,99€

Per quanto ovvio, questa promozione rappresenta una vera Operator Attack, che diventa fruibile solo per utenti provenienti da specifico operatore diverso.

Tassativa, per la compagnia Londinese, l’attivazione dai centri fisici. Il passaggio, dalla sezione “Offerte speciali”, sarà possibile solo da un centro Vodafone Autorizzato.



Inoltre la Vodafone, per non farsi mancare nulla ha dichiarato che l’offerta non sarà disponibile proprio per tutti gli operatori di provenienza.

Infatti, ogni gestore avrà un trattamento differente. Ad esempio chi proviene da 3 (H3G), può attivare solo Vodafone special minuti 50 gb a 10 € al mese. Salvo variazioni.

Ogni operatore avrà un profilo dedicato, chiaramente leggibile nel riquadro seguente.

Le offerte personalizzabili, si attivano solo su SIM RICARICABILE e con richiesta di portabilità del proprio numero.

Il costo iniziale per attivare Special Minuti 50 giga è di 10€ più il costo della sim. I rinnovi mensili sono addebitati direttamente sul credito residuo. Anche se non si esclude che la Vodafone possa scegliere in futuro di addebitare il costo direttamente su Carta di Credito o sul Conto corrente.

Special Minuti 50 giga e Special Minuti 30 GB



Ricordiamo inoltre, per chi non fosse informato, che la multinazionale per venire in contro le esigenze dei clienti, ha ridimensionato anche il costo di Special Minuti 30 GB, che da 10€ passa a 6€ sempre a velocità 4G..

Come detto, le offerte sono attivabili solo presso centro Vodafone aderente alla promozione.

Sul sito ufficiale sono presenti solo i piani tariffari di base e nuove proposte non collegate alla presente promozione.

