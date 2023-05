Temptation Island Anticipazioni, data, coppie e dove vederlo in diretta

Condividi su:





Temptation Island Anticipazioni sulla nuova edizione del reality di Canale 5. Il programma torna dopo un anno di stop e fissa la sua prima puntata per lunedì 26 giugno. Al timone della conduzione ci sarà il ritorno del conduttore Filippo Bisciglia che condurrà i telespettatori da casa in un lungo viaggio verso i sentimenti. Diverse coppie saranno messe alla prova nei 21giorni di permanenza all’interno del villaggio in terra sarda. Le coppie che parteciperanno al reality saranno molto probabilmente sette e non più sei come nelle scorse edizioni. Anche i concorrenti potrebbero essere un mix tra Vip e Nip. Bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire ufficialmente il cast completo di Temptation Island 2023.

Temptation Island Anticipazioni, dove vederlo in diretta

Per tutti gli appassionati dei reality, sarà possibile seguire Temptation Island in prima serata su Canale 5. Infatti, il reality andrà in onda in diretta e in chiaro. Non trapelano ufficialità sui nomi delle coppie che parteciperanno al programma. Stando al gossip che circola nel web, alcuni potrebbero essere usciti proprio dal salotto di Uomini e Donne. Non si conoscono ufficialmente, nemmeno i nomi dei tentatori e delle tentatrici che metteranno alla prova le fidanzate e i fidanzati del reality. Non resta quindi che darsi appuntamento alle prossime settimane per scoprire ufficialmente chi saranno le coppie che prenderanno parte al reality. Ricordiamo che lo stesso si svolgerà nel’Is Morus Relais, in Sardegna. Le coppie protagoniste del programma riusciranno ad uscire dal programma insieme o il loro amore verrà messo a dura prova tanto da giungere ad un punto di rottura? Lo scopriremo falò dopo falò che sarà un momento veramente cruciale all’interno del reality quando le coppie prenderanno la loro decisione finale sul loro amore. Non solo qui vedranno anche attraverso dei video, il comportamento dei rispettivi partner nei villaggi in cui trascorreranno quest’avventura.

