(Adnkronos) – "Straordinario Jannik Sinner che vince nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo". E' quanto ha scritto oggi su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto. Auguri Campione!". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

