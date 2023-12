Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di oggi 27 dicembre: scoperta choc per Manuel

Le anticipazioni della puntata di oggi 27 dicembre 2023 della soap Un Posto al Sole, come al solito in onda su Rai3. Ecco cosa succederà di avvincente nella puntata odierna.

Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi della soap Un Posto al Sole. Manuel ha scoperto la relazione fra Viola e Damiano ed è corso a informare Antonio. Il piccolo Nicotera è rimasto senza parole, turbato dall’idea che suo padre e sua madre si siano lasciati per “colpa” di Damiano, il papà del suo amichetto. Il bambino, sotto shock, comincerà a comportarsi in modo molto strano. Eugenio dovrà trovare un modo per calmare suo figlio, senza sapere che lui sa tutto e che vuole risposte, chiare e precise, almeno stavolta. Clara è voluta tornare a casa ed Eduardo le ha dato retta. Sabbiese ha deciso di non permettere che la sua amata e il piccolo Palladini rinuncino a una vita regolare e non in fuga. Per questo ha fatto marcia indietro, nonostante questo voglia dire affrontare Alberto, Damiano e la polizia. Le cose non saranno ovviamente facili ma si dovrà trovare una soluzione, la meno dolorosa possibile. Cosa succederà ora? Renato ha dimenticato di comprare un regalo per Otello in Sicilia. Il Poggi sarà molto dispiaciuto per questa dimenticanza e non vorrà rendere il Testa infelice o peggio offenderlo. Per questo motivo chiederà a Raffaele di dargli una mano ma questo comporterà un sacrificio da parte del Giordano. Dovrà rinunciare, per caso, al suo regalo e fingere di aver dimenticato lui Otello? Filippo invece sarà piuttosto infastidito dagli interventi anticonformisti di Micaela, durante la trasmissione radiofonica nella puntata dedicata al Natale. Stavolta il Sartori non troverà l’appoggio che avrebbe sperato di ricevere. Non tutti infatti la penseranno esattamente proprio come lui.

