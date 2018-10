Thom Yorke dei Radiohead compie mezzo secolo ma ha ancora nuovi progetti da sviluppare.

Nato come Thomas Edward Yorke a Wellingborough in Inghilterra, oggi Thom Yorke dei Radiohead compie mezzo secolo.

Fonda la sua prima band, gli On A Friday, che altro non erano che la prima incarnazione dei Radiohead.

Thom Yorke dei Radiohead compie mezzo secolo tra vecchi successi e nuove sperimentazioni

Per il nome di questi ultimi Thom Yorke e compagni si ispirarono invece ad un brano dei Talking Heads, “Radio Head”, incluso nell’album “True Stories” del 1986.

Sin dagli esordi la formazione del gruppo (caso più unico che raro nel mondo del Rock) rimarrà sempre la stessa: Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood e Philip Selway.

Con loro Thom Yorke ha inciso fino ad oggi nove album in studio (l’ultimo, “A Moon Shaped Pool” è del 2016), uno di remix (TKOL RMX 1234567) e diversi Ep.

Al momento per il gruppo nessun disco dal vivo ufficiale.

I Radiohead sono da sempre dei veri e propri sperimentatori sonori.

Cinque personalità diverse che coesistono in un unico contesto sonoro, capaci di inventare melodie che entrano in pochi attimi nella mente e nel cuore dell’ascoltatore.

La band rimarrà per sempre nella storia anche per un esperimento che ancora oggi viene criticato.

All’uscita del full lenght “In Rainbows” misero online i file chiedendo ai fan di pagare ciò che volevano.

Una cifra simbolica che poteva andare dallo zero a migliaia di euro!

Fu così che “In Rainbows” fu sulla bocca di tutti e raggiunse milioni di appassionati di Rock e anche tanti curiosi lo scaricarono.

Altri progetti di Thom Yorke

Thom Yorke ha anche dato vita agli Atoms For Peace con Flea (Red Hot Chili Peppers), Nigel Godrich (produttore storico dei Radiohead), Joey Waronker (già batterista con Beck e R.E.M.) e Mauro Refosco (collaboratore di David Byrne e Brian Eno).

Con loro ha pubblicato solo un album “Amok” nel 2013.

Da solista invece due full lenght in studio, “The Eraser” e “Tomorrow’s Modern Boxes”, e uno di remix “The Eraser Rmxs”.

Il 26 ottobre uscirà inoltre in tutto il mondo la colonna sonora del remake di “Suspiria” su vinile, cd e digital download.

La pagina Twitter dell’artista.



