Trevisan-Fernandez, streaming gratis e diretta tv TV8 o Eurosport? Dove vedere Roland Garros

Martedì 31 maggio alle ore 12 (campo Philippe-Chatrier) si disputerà il match Trevisan-Fernandez, valevole per i quarti di finale del Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi.

Per la tennista toscana continua in grandissimo momento e dopo aver vinto il suo primo torneo Wta sulla terra rossa di Rabat (Marocco), è riuscita ad arrivare anche ai quarti dello Slam francese, con una striscia vincente di nove vittorie consecutive con un parziale aperto di 16 set a zero all’attivo. Oggi l’avversario sarà di quelle difficili, visto che la diciannovenne canadese dopo aver conquistato la finale all’ultimo US Open, si è attestata nella Top 20 del ranking mondiale (ora numero 18).

Sarà il primo confronto diretto tra le due tenniste, e chi avrà la meglio sfiderà in semifinale (giovedì 2 giugno) la vincente dell’altro quarto che vedrà opposte le statunitensi Gauff-Stephens.

Dove vedere Trevisan-Fernandez in tv e streaming

Il match Trevisan-Fernandez sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

4° turno Roland Garros 2022, Trevisan-Sasnovich: gli highlights