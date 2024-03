BOLOGNA – Dopo l’enorme successo del suo primo tour Riparto da me – che l’ha vista per la prima volta salire su un palcoscenico e con uno show tutto suo – l’artista e content creator Valeria Angione torna in scena, a distanza di due anni, con un nuovo spettacolo dal titolo “Binario 29 ¾” in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna lunedì 18 marzo alle ore 21.

Binario 29 ¾ narra la naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, dello scorrere del tempo e dell’idea che non esista un’età precisa per raggiungere i propri traguardi. Lo show, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, il tutto con la simpatia e l’ironia che contraddistinguono l’attrice. Lo spettacolo alterna momenti comici e di riflessione a musica e coreografie attraverso l’uso di una formula unica, che il pubblico ha avuto modo già di apprezzare durante il primo tour.

Valeria Angione in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna

Classe 1995, nata a Castel San Pietro Terme (Bologna) ma cresciuta a Napoli, Valeria Angione nel 2014 si diploma in recitazione teatrale e cinematografia. Successivamente si fa strada nel mondo del web, iniziando a raccontare la sua quotidianità come studentessa universitaria e creando contenuti virali e accattivanti (consegue la laurea in Economia e Commercio nel 2016). Nell’ottobre 2021 esce il suo primo libro “Riparti da Te(cna)”, pubblicato da Mondadori Electa. Nel marzo 2022 è protagonista nei più importanti teatri italiani con lo spettacolo tutto suo Riparto da Me. Grazie alla sua simpatia e alla sua spiccata ironia oggi conta oltre 800.000 followers.

PREZZI BIGLIETTI: Platea I settore € 48,30 – Platea II settore € 43,70 – Platea III settore 36,80 € – Balconata e palchi € 29,90. Ultimi biglietti acquistabili online, nei punti vendita autorizzati e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: 329/8120861.