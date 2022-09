Dove vedere Vettori-Whittaker, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV8? UFC

Dopo la vittoria nell’ottobre 2021 contro il brasiliano Costa, il lottatore italiano torna in competizione contro l’australiano, numero 1 del ranking dei pesi medi ed ex campione del mondo. Il match Vettori-Whittaker, valido per l’evento UFC, si disputerà sabato 3 settembre non prima delle 22.30 nell’Accor Arena di Parigi. The Italian Dream vanta uno score di 18 successi e 5 sconfitte e andrà a caccia della corona iridata prossimamente contro Israel Adesanya.

Dove vedere Vettori-Whittaker, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Sport?

Il match Vettori-Whittaker sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutti i match per ogni turno di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano Standard o 39,99 euro per quello Plus.