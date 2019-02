Volley: Ponte Felcino-Coged 0-3, cronaca e tabellino

Volley: PONTE FELCINO – Ottava vittoria in altrettante trasferte stagionali per la CO.GE.D. Pallavolo Teatina, vittoriosa 3-0 anche sul campo di Ponte Felcino. Inizio gara equilibrato, con le umbre attaccate alle neroverdi e superate solo allo sprint finale (21-25); secondo set invece senza storia, condotto con autorità dalle ospiti (14-25). Seguito però da un terzo set in cui la Pallavolo Teatina si è ritrovata anche sotto nel punteggio e dunque costretta ad inseguire.

Tanti errori non forzati da parte neroverde hanno permesso al Ponte Felcino di giocarsela punto a punto sino alla fine, ma la CO.GE.D. ha comunque tirato fuori il talento e la personalità per chiudere sul 23-25.

Top scorer Lorenza Lupidi con 13 punti, in doppia cifra anche D’Angelo con 12 (di cui 7 in battuta) e Culiani con 10 (di cui 4 a muro). Complice la vittoria al tie-break di Ladispoli a Orsogna, le neroverdi agguantano il primo posto in classifica, in coabitazione con Orsogna e a +4 proprio sul Ladispoli. Tra sette giorni, sfida a Colle Dell’Ara contro Roma 7.

Volley, Ponte Felcino-Coged 0-3. Nibbio: “Non mi è piaciuto il terzo set”

Dopo la vittoria della Coged per 3-0 sul campo del Ponte Felcino, questo è il commento di coach Giorgio Nibbio:

“Non mi è piaciuto il terzo set, perché prima avevamo fatto una buona partita. Nel primo set ci sta che una squadra in lotta per la salvezza, sul suo campo, parta subito forte; spingendo molto in battuta e mettendoci dunque in qualche difficoltà, ma alla distanza siamo usciti fuori bene. Secondo set molto positivo, mentre nel terzo si sono rivisti quei momenti di blackout, quegli alti e bassi che fuori casa ci capitano ancora troppo spesso e sui quali certamente dobbiamo migliorare. Abbiamo commesso tanti errori proprio in quegli aspetti sui quali abbiamo tanto lavorato in settimana, due volte al giorno e tutti i giorni: può sembrare cosa di poco conto, ma la precisione negli appoggi, nei bagher dei centrali o in quelli d’alzata, è un fattore fondamentale per vincere le partite. Fa piacere aver riconquistato il primo posto, ma al di là del fatto che sarà una corsa a tre per la promozione che durerà fino all’ultima giornata, dobbiamo continuare a concentrarci su di noi, a vincere partita per partita migliorando il nostro gioco. Se il gioco migliora, aumentano le nostre sicurezze e cresce la tranquillità in campo”.

Volley: Ponte Felcino-Coged 0-3, il tabellino

Questo il tabellino della gara di pallavolo tra Ponte Felcino e Coged conclusasi con il punteggio di 3-0 per le teatine:

CO.GE.D. Pallavolo Teatina: Mazzarini (L), Ricchiuti 2, Michetti (L) n.e., Kus 5, Frate n.e., Culiani (C) 10, Di Tonto, Matrullo, D’Angelo 12, Galiero 9, Lupidi 13, Perna n.e.. All.: Giorgio Nibbio.

Sorbi Gioielli Ponte Felcino: Volpi n.e., Tarli n.e., Essienobon 8, Fagioli 4, Distante 8, Moretti 6, Urbani 9, Riso n.e., Lillacci (L), Pieretti n.e., Di Crescenzo 5, Spaccia (L) n.e.. All.: Massimo Pugnitopo.

