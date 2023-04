Condividi su:





Alberto de Pisis si confessa su Edoardo Donnamaria con cui ha vissuto la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip. Intervista da Casa Chi ha raccontato le emozioni provate per Edoardo: “Quando si parla di sentimenti toglierei il sostantivo strategia, di base non sono così, dò per scontato che anche gli altri non siano strateghi. All’inizio del percorso c’è stata una scoperta, parlavamo tutta la notte. Il nostro legame non ha mai avuto un fine carnale, non era rivolto a un interesse fisico, estetico, un’attrazione. Era tutto mentale. Capita molto di rado di conoscere una persona con cui scambiare gesti affettuosi, anche solo una carezza. Questi gesti hanno sommosso in me tante emozioni. Questo è innegabile”

Alberto de Pisis si confessa. Le dichiarazioni

Alberto ha parlato anche della vincitrice del reality Nikita chiosando: “Ho sempre pensato che vincesse Nikita. In un’edizione così complicata i suoi messaggi positivi possono avere aperto la mente a tanti telespettatori. Siamo entrambi di origine friuliana, abbiamo varcato quella porta rossa insieme. Il suo accento? Io non vivo in Friuli da tanti anni, l’accento non ce l’ho. Ma lei è di Trieste, lì l’accento è diverso rispetto a dove vivevo io. Non parliamo in maniera simile”.

Sull’amore invece ha spiegato: “Non mi piace il termine diventare famoso. Passerei tutte le mie giornate a godere del mio successo per poi trascorrere grandi serate con l’amore della mia vita. Seriamente? Io sento di avere avuto una così grande lacuna in amore che darei la priorità all’amore”.

Sul rapporto invece con Oriana ha specificato: “Con lei c’è stato un colpo di fulmine. Quando l’ho vista pensai “già mi sta simpatica”. Stavo bene con lei, la convivenza forzata a volte ti rende nervoso. Quando lei è nervosa è una che batte i piedi, l’ho conosciuta”. Ricordiamo che Alberto è arrivato fino alla finale del programma, dove ha vinto anche alcuni televoti.

