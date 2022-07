Amichevoli Lazio estate 2022: tutti gli impegni precampionato dei biancocelesti

Dopo il quinto posto della scorsa stagione, la Lazio di mister Maurizio Sarri per il quindicesimo anno consecutivo farà il suo ritiro ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo (6-22 luglio).

In questo lasso di tempo i biancocelesti saranno impegnati in quattro amichevoli di preparazione (orari ancora da concordare): si comincerà domenica 10 contro una Rappresentativa locale, giovedì 14 con avversario dilettantistico ancora da definire, mentre domenica 17 e giovedì 21 il livello delle sfide aumenterà, visto che si giocherà rispettivamente contro Triestina (Serie C) e gli sloveni del NK Primorje Ajdovščina (Serie B slovena).

Amichevoli Lazio estate 2022

Domenica 10 luglio

Orario da definire, Lazio-Rappresentativa Locale

Giovedì 14 luglio

Orario da definire, Lazio-Da definire

Domenica 17 luglio

Orario da definire, Lazio-Triestina

Giovedì 21 luglio

Orario da definire, Lazio-NK Primorje Ajdovščina

In aggiornamento

