Amichevoli Napoli estate 2021: tutti gli impegni precampionato dei partenopei

Il Napoli del neo tecnico Luciano Spalletti è quasi pronto per partire per il ritiro estivo che lo vedrà protagonista a Dimaro Folgarida nel Trentino (per il decimo anno consecutivo), dove si allenerà dal 15 al 25 luglio. L’allenatore toscano dovrà essere bravo a rivitalizzare un ambiente che viene dalla delusione della scorsa stagione, quando all’ultima giornata con Gennaro Gattuso in panchina, è sfuggita la qualificazione alla Champions League, a causa dell’inopinato pareggio casalingo per 1-1 contro un Verona ormai in vacanza.

Ricordiamo che il primo incontro ufficiale con i tifosi ci sarà mercoledì 21 luglio dove saranno presenti mister Spalletti e due giocatori, mentre la sera del 23 a Piazza Madonna della Pace, ci sarà la consueta presentazione della squadra. Ovviamente mancheranno i Nazionali (Insigne, Meret, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Mertens, Ospina e Lozano), che si aggregheranno al gruppo nel secondo ritiro a Castel di Sangro (5-15 agosto).

Intanto il club partenopeo ha ufficializzato le tre amichevoli che la squadra azzurra disputerà nel mese di luglio: le prime due a Dimaro, sede del ritiro, contro i dilettanti della Bassa Anaunia (domenica 18) e contro la Pro Vercelli, formazione di Serie C (sabato 24). L’ultimo test del mese sarà di lusso, perchè i partenopei saranno impegnati sul campo del Bayern Monaco (sabato 31), dove Spalletti potrà farsi un’idea di come è il livello della squadra dopo i primi quindici giorni di preparazione.

Amichevoli Napoli estate 2021

Domenica 18 luglio ore 17,30: Napoli-U.S. Bassa Anaunia (Dimaro)

Sabato 24 luglio ore 17,30: Napoli-Pro Vercelli (Dimaro)