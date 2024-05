Ariete: “Ossa Rotte” è il nuovo singolo

ROMA – “Ossa rotte” è il nuovo singolo di Ariete, uscito il 3 maggio per Bomba Dischi/Universal. Dopo il suo ultimo album “La notte” (Bomba Dischi/Universal), Ariete pubblica un pezzo dal carattere malinconico in cui racconta le emozioni e i pensieri che nascono dopo il distacco da una convivenza forzata. Le sonorità di “Ossa rotte” sono influenzate dal rock alternativo anni ’90 di band iconiche come i My Bloody Valentine e i Pixies, fuse con la cifra stilistica indie/pop della cantautrice. Con “La Notte D’Estate”, tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Bomba Dischi, quest’estate Ariete incontrerà il suo pubblico e porterà la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

“La Notte D’Estate” porterà la cantautrice ad esibirsi allo Sherwood Festival di Padova (13 giugno), al Ritmika di Moncalieri (Torino – 14 giugno), alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma (18 giugno), in una data di Estate Al Castello a Milano (21 giugno), al Mamamia Festival di Senigallia (Ancona – 22 giugno), all’Arena Campo Marte di Brescia (6 luglio), al Trentino Love Fest di Trento (11 luglio), al Noisy Naples di Napoli (18 luglio), all’Atrincontra di Atri (Teramo – 24 luglio), al Sotto Il Vulcano Fest di Catania (27 luglio) e ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo (28 luglio). Il tour proseguirà ad agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce – 2 agosto), al Follonica Summer Nights di Follonica (Grosseto – 10 agosto), al Roccella Summer Festival di Roccella Ionica (Reggio Calabria – 13 agosto) e al Red Valley Festival di Olbia (Sassari – 15 agosto).