Asd Chieti Basket: Pineto vince lo scontro diretto

CHIETI – Asd Chieti Basket era chiamata a replicare la prestazione di sabato scorso con Vasto e a dare continuità ad una striscia di vittorie. Purtroppo i teatini cadono malamente sul campo di Pineto nonostante un ottimo primo tempo. Infatti nella ripresa l’attacco degli ospiti va in totale blackout (solo 16 punti) rendendo di fatto impossibile la vittoria.

I padroni di casa, sospinti dal solito monumentale Pira (26 con 11/13 ai liberi), portano a casa un successo fondamentale per consolidare la loro qualificazione ai playoff brillando soprattutto ai liberi, vero fattore di questa gara (29/36 di cui 12/12 nel primo tempo).

Nuovo Pineto-Asd Basket Chieti 76-61, la cronaca

Chieti parte bene proponendo una zona attenta a non lasciare i tiratori perimetrali liberi. Sigismondi e capitan De Luca offrono diverse giocate offensive che permettono ai teatini di battezzare al meglio la partita.

Dall’altra parte Pineto, pur faticando a trovare la via del canestro specie dalla linea dei 6,75 , adotta la scelta di attaccare la zona avendone come beneficio diversi giri in lunetta che le permettono di mantenere il gap con gli avversari.

I teatini contengono abbastanza Pira e Timperi ma le percentuali realizzative scendono. Un break sul finale di quarto ricuce lo strappo (25-21).

L’equilibrio continua a farla da padrone sul parquet con entrambe le compagini che giocano meglio in attacco che in difesa.

L’Asd Chieti Basket concede diversi tiri liberi ai padroni di casa che non accennano all’errore e che viaggiano con il 100%. Forse proprio il differente rendimento a cronometro fermo sta determinando il leggero gap.

Inoltre Chieti ricerca regolarmente dei pick and roll e dei passaggi schiacciati per i lunghi come Cocco e Pappalardo che si fanno trovare pronti mentre Pineto inizia a punire la difesa teatina dal perimetro con Timperi.

Non appena la squadra di coach Zubiran alza l’intensità difensiva, i padroni di casa vanno in difficoltà pur mantenendo il vantaggio (41-39).

Asd BasketChieti: Nuovo Pineto-Asd Chieti 76-61, teatini nervosi

Rientrati dalla pausa lunga, i teatini evidenziano una certa impazienza nel trovare dei tiri spesso forzati che bloccano il ritmo offensivo.

In realtà risalta la casella delle palle perse ad inizio ripresa e dei canestri da seconda opportunità per i padroni di casa che pesano come macigni.

Dopo aver segnato solo una tripla con De Luca in più di cinque minuti, gli ospiti perdono il contatto e, di conseguenza, la lucidità sul parquet mentre i pinetesi, seppur non brillino in attacco, muovono il tabellino passando ancora dalla linea della carità.

Pira manda in estasi il pubblico casalingo con una paio di giocate di grande spessore avvalorate da due stoppate consecutive che indirizzano la gara verso il termine (60-45).

Il digiuno in attacco prosegue anche nell’ultimo periodo con Chieti che, nei primi quindici minuti del secondo tempo, ha segnato solo sei punti.

Con il morale basso e completamente disorientati, gli uomini di coach Zubiran affondano sotto i colpi di Pira che si accende nella ripresa dimostrandosi ancora una volta decisivo contro i teatini.

Subentra il nervosismo sul campo con lo stesso allenatore teatino che si vede sanzionato un tecnico per delle proteste rivolte ai due fischietti.

La gara così si trascina verso la sirena finale: termina 76-61.

Basket: Nuovo Pineto-Asd Chieti 76-61, il tabellino

Qui di seguito il tabellino di Nuovo Pineto-Asd Chieti Basket:

Parziali: 25-21; 16-18 (41-39); 19-5 (60-45); 16-16 (76-61)

Nuovo Pineto Basket: Scarnecchia, Pira 26, Pavone 18, Giglietti, Sulpizi 4, Simonetta 2, Timperi 10, Alcini 2, Di Francesco 14, Leone.

Asd Chieti Basket: Berardi 2, Sarchioto 5, Abdulai, Cocco 11, Sigismondi 3, Pappalardo 8, Bantsevich 9, Mijatovic 7, De Luca 16. Coach Zubiran, Ass. Coach Mucci.

Articoli simili: Basket Final Eight