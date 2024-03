Autonomia differenziata: audizioni di Acquaroli, Emiliano, De Luca e Testolin

ROMA – La Commissione Affari costituzionali della Camera svolgerà le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”:

martedì 12 marzo, ore 10, Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli e Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l’Università Tor Vergata di Roma (in videoconferenza);

giovedì 14, ore 15, Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università degli studi di Firenze, Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università di Catania (in videoconferenza), Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Bologna, Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano (in videoconferenza) e Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna (in videoconferenza);

ore 17, rappresentanti di Recovery Sud (in videoconferenza);

ore 17.30, rappresentanti di Anci (in videoconferenza);

ore 18, Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche (videoconferenza), Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d’Aosta (in videoconferenza).

Venerdì 15,

ore 10, Vincenzo Carrieri, professore di Scienze delle finanze presso l’Università della Calabria, Paolo Liberati, professore di Scienza delle finanze presso l’Università Roma Tre di Roma e Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata presso l’Università Aldo Moro di Bari;

ore 11.15, rappresentanti del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e del Forum diritti salute.

Questi importanti appuntamenti verranno tutti trasmessi in diretta web tv, secondo quanto fa sapere una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio.