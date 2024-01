BARI – “Secondo me ci addormenteremo in piedi”. Lo ha dichiarato, a Bari, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione del suo libro ‘Nonostante il Pd’, con il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Proprio così. Nello specifico, De Luca ha risposto con queste parole a chi gli chiedeva del confronto televisivo in programma fra Elly Schlein e Giorgia Meloni. “Ho ascoltato la conferenza stampa della Meloni – ha aggiunto il governatore campano – Stavo tornando in macchina dal Cilento e dopo mezz’ora mi sono addormentato. Mi sono svegliato solo per sentire alcune palle della Meloni”.

De Luca: “Dibattito Meloni-Schlein? Ci addormenteremo in piedi”

