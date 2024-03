CAMPOBASSO – La disparità di genere anche nel credito bancario: agli uomini va quasi il doppio dei prestiti rispetto alle donne. E’ quanto emerge da una ricerca della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) sul ‘Credit gender gap’. In Molise le quote rosa del credito si attestano al 20.76%, 18 punti percentuali al di sotto rispetto agli uomini (38,7%) con 290 milioni di euro contro i 541 milioni. In questa particolare graduatoria il Molise si colloca leggermente al di sopra della media nazionale (20%). In testa c’è la Valle d’Aosta (25%), seguita da Sardegna (23,18%) e Lazio (22,89%). Maglia nera è la Campania (16,56%), poi Puglia (17,36%) e Veneto (18,04%).

Banche, in Molise difficile l’accesso al credito per le donne

“È un dato di fatto – commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni – che la parità di genere passi anche per l’accesso al credito e se questo funge ancora da leva per soddisfare aspirazioni e progetti delle famiglie italiane, la disuguaglianza finanziaria corre il rischio di differenziarne la realizzazione. La distanza tra credito e donne non divide l’Italia in due, ma ne amplia la discriminazione di genere e se l’inclusione finanziaria rappresenta ancora un pilastro per la crescita economica e sociale del Paese, anche il fattore ‘denaro’ deve fare la differenza”.