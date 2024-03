Cagliari, se va via Ranieri ecco il nome del sostituto! In attacco nel calciomercato estivo si sogna…

Il Cagliari e Ranieri sono legati da un filo indissolubile, che neanche le dimissioni post-Lazio del tecnico sono riusciti a spezzare. Proprio per questo vedere la panchina sarda senza il mister sarebbe davvero strano. Ma in caso di ulteriori risultati negativi, potrebbe servire una scossa sulla panchina del Cagliari.

Il nome del sostituto di Ranieri e il sogno del calciomercato estivo

Il Cagliari, come riportato sul sito fantamaster.it, se nella sciagurata ipotesi dovesse esonerare Ranieri sembra avere già individuato il suo sostituto: Filippo Inzaghi. L’ex allenatore della Salernitana potrebbe essere il nome più idoneo a provare a salvare il Cagliari, ovviamente il tutto sarebbe possibile solo se la squadra sarda incappasse in ulteriori risultati negativi. Il sogno per l’attacco nel calciomercato estivo si chiama invece Nzola. L’attaccante oggi in forza alla Fiorentina, dove trova poco spazio e molte critiche, potrebbe assumere un ruolo di centralità nell’attacco sterile del Cagliari. Nzola avrebbe bisogno di riscatto e proprio il ruolo di protagonista potrebbe farlo tornare a vivere i fasti dello Spezia, il Cagliari vorrebbe trovare più gol dai terminali offensivi. Trattativa che in estate si farà, da vedere l’esito della stessa.

