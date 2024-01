Calciomercato Cagliari: blitz per un difensore del Milan in corso, ecco il nome nuovo

Il Cagliari in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato estivo si sta dedicando in maniera incessante alla ricerca di un difensore da inserire in rosa. Dopo la cessione di Goldaniga al Como c’è ancor più bisogno di aggiungere il profilo di un difensore alla squadra di Claudio Ranieri. Diversi i nomi accostati al Cagliari, in ultimo un giocatore attualmente il forza al Milan.

Cagliari, piace Pellegrino del Milan

Il Cagliari in questo finale di calciomercato invernale come riporta cagliarinews24 segue con attenzione il profilo di Marco Pellegrino del Milan. Giocatore arrivato in rossonero con ottime recensioni dagli argentini del Platense, ha trovato pochissimo spazio e proprio per questo motivo una nuova esperienza lontano da Milano non potrebbe che fare bene sia al giocatore che alla società che ne detiene il cartellino. Il Cagliari vuole provarci seriamente ed effettuare un blitz che lo porterebbe in Sardegna. Problema non da poco è la concorrenza sul giocatore classe 2002 che ha molto mercato. In questo momento risultano in pressing diverse squadre, in primis la Sampdoria, l’Anderlecht e l’Hellas Verona.