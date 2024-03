Calciomercato Genoa: una nuova big sul top player di Gilardino, ecco cosa e chi offre…

Il calciomercato del Genoa è sempre in movimento, anche quando la finestra di mercato non è attiva. L’anno 2024 è iniziato con la cessione di Dragusin e in estate l’oggetto del desiderio di tante big, italiane e non, si chiama Albert Gudmundsson.

Lotta a due per Gudmundsson?

La Fiorentina era stata a un passo da Gudmundsson nel finire dello scorso calciomercato invernale, stavolta su di lui piombano nell’ordine Juventus e Inter. Non solo in Italia, ma anche in Premier League, con Tottenham e West Ham in prima fila. Gudmundsson però piace parecchio anche alle big nostre. La Juventus da settimane ne ha inciso il nome sulla lista della spesa e ora la stessa cosa starebbe facendo anche l’Inter. L’ostacolo per bianconeri e nerazzurri è però il medesimo: i 30 milioni di euro che il Genoa chiede per il giocatore. Una soglia sotto alla quale i liguri non paiono disposti a scendere. La soluzione potrebbe quindi essere quella di inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche. l’Inter avrebbe già individuato il giocatore di sua proprietà da proporre al club più antico d’Italia. Si tratterebbe di Valentin Carboni, centrocampista offensivo classe 2005 attualmente in prestito al Monza. L’operazione prevederebbe lo sbarco in Liguria del giovane argentino sul quale tuttavia i nerazzurri manterrebbero il controllo, o cedendolo in prestito oppure inserendo una prelazione sul riacquisto in caso di cessione definitiva.

