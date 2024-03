Carlo Massarini parla dei Beatles a Campobasso con The Beatbox

CAMPOBASSO – A Campobasso arriva “The Magical Mystery Story”, il nuovo spettacolo targato The Beatbox dedicato alla storia ed alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore andremo a conoscere e rivivere l’incredibile avventura dei quattro ragazzi di Liverpool, e di come abbiano cambiato il corso della musica odierna con le loro indimenticabili canzoni.

Sul palco la formazione nota in tutta Europa con centinaia di concerti ogni anno e partecipazioni ai maggiori festival dedicati ai Beatles, formata da quattro giovani musicisti: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool. Carlo Massarini, noto conduttore e giornalista musicale, nell’arco dei quattro cambi che caratterizzano lo spettacolo, racconterà la storia dei Beatles, svelandone aneddoti e curiosità e tanto altro. Uno show che ripercorre gli storici successi al Cavern Club di Liverpool fino ad arrivare ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970, da Love me do, She loves you, A hard day’s night, Yesterday, Yellow Submarine, Hello Goodbye, Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, solo per citare alcune hit, a cui si aggiungeranno vere e proprie chicche per appassionati come: In my life, Girl, Norwegian wood e tante altre pietre miliari della musica moderna.

Oltre allo show serale, Carlo Massarini presenterà a Campobasso il suo nuovo libro “Vivo dal Vivo 2010-2023”. L’appuntamento è fissato a sabato 6 aprile, alle ore 18, all’Auditorium del Palazzo Gil, in via Milano a Campobasso. L’evento (ingresso gratuito), promosso dalla Fondazione Molise Cultura, vedrà Carlo Massarini parlare del suo nuovo lavoro mostrando anche foto e filmati. Con questo libro torna a raccontare la musica, come sempre in maniera molto personale. 120 concerti visti e fotografati da lui. Un racconto in diretta, fatto sera per sera, per restituire le emozioni vissute ‘dal vivo’ attraverso parole e immagini e interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito da QR code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto o di altri che riportano a quell’atmosfera.

Un libro di forti emozioni, una fotografia della migliore musica ‘che gira intorno’ in questi anni. Carlo Massarini è nato a La Spezia nel 1952 ed è cresciuto in Canada. Giornalista e fotografo, è stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai. Firma di “Popster” e “Rolling Stone”, con la rivoluzionaria trasmissione “Mister Fantasy” diventa il volto simbolo della rivoluzione musicale in tv. Pioniere delle nuove tecnologie, nei suoi programmi (da “Non necessariamente” a “Mediamente”) ha sempre privilegiato la sperimentazione e il rapporto tra video e sonorità.

Sabato 6 aprile – Auditorium Palazzo Gil ore 18

Carlo Massarini presenta Vivo dal Vivo 2010 2023

Ingresso gratuito

Sabato 6 aprile – Teatro Savoia ore 21

The Magical Mystery Story

Ingresso a pagamento – biglietti su Ciaotickets