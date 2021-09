Coppa Italia, Foggia-Acr Messina: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Mercoledì 15 settembre alle ore 17.30 allo stadio Pino Zaccheria si disputerà il match Foggia-Acr Messina, valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

Nel match d’esordio della manifestazione Nazionale, i Satanelli hanno avuto la meglio sulla Paganese per 2-o, mentre i siciliani hanno espugnato il campo della Juve Stabia per 3-2. La vincente del match sfiderà (in casa) negli ottavi di finale (3 novembre), chi avrà la meglio nell’incontro tra Fidelis Andria-Virtus Francavilla. Sono ventotto i precedenti complessivi con i pugliesi avanti per 14-8 e sei pareggi.

Quaterna arbitrale:

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo

ASSISTENTI: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata (Napoli) e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore (Napoli)

QUARTO UFFICIALE: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Ravenna)

Foggia-Acr Messina: probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Markic, Sciacca, Nicoletti; Maselli, Gallo, Rocca; Merola, Merkaj, Curcio.

ACR MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi-Puttini; Damian, Fofana, Simonetti, Distefano; Balde, Adorante.

Dove vedere Foggia-Acr Messina in tv e streaming

Il match Foggia-A.C.R Messina, valido per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata). La gara dello “Zaccheria” sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Stagione 2015-16, Foggia-Messina 2-0: gli highlights