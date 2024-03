VENEZIA – Dal 20 al 23 marzo andrà in scena la quattordicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival, il primo festival in Europa interamente concepito, organizzato e gestito da un’università, con il coordinamento della direttrice artistica e organizzativa Roberta Novielli. Ancora una volta il festival prenderà forma in maniera “diffusa” a Venezia, mantenendo come schermo principale quello dell’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino.

Un’edizione come al solito molto ricca che prevede il Concorso principale e quelli collaterali, degli ospiti internazionali di grande rilievo e gli appuntamenti fissi dei programmi speciali. Il tutto reso possibile grazie al supporto della Fondazione di Venezia, ai partner Avani Rio Novo Venice Hotel, la piattaforma italiana di cinema on demand ‘breve’ WeShort e Carpenè-Malvolti, la più antica azienda produttrice di prosecco, e con i premi organizzati grazie al contributo di Museo Nazionale del Cinema di Torino, CINIT – Cineforum Italiano, la Municipalità di Venezia – Murano – Burano, il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, VeneziaComics e la partnership di due festival: le Giornate della Luce di Spilimbergo, festival dedicato ai maestri della fotografia del cinema italiano, e il South Italy International Film Festival, il “festival del Sud” che si terrà a Barletta.

Dal 20 al 23 marzo il quattordicesimo Ca’ Foscari Short Film Festival

Roberta Novielli, Direttrice del Festival: “La qualità dei corti è sorprendentemente ogni anno più alta, migliorano le tecnologie, ma c’è anche una maggiore coscienza di quanto il mezzo filmico può esprimere. Ca’ Foscari, in virtù della sua componente internazionale, è il luogo ideale per ospitare il Festival, non solo università, ma universalità. Inoltre, la ricchezza più grande è data in termini di partecipazione e a tutti i livelli dei nostri studenti, che provengono da tutti i Dipartimenti, nel nome del cinema”.

Lo Short rimane un festival fatto dai giovani e per i giovani (anche quest’anno sono oltre duecento gli studenti volontari) che, partito dall’Università Ca’ Foscari Venezia, grazie al suo carattere “diffuso” fa sempre più parte della vita culturale della città di Venezia, omaggiata anche dallo splendido manifesto di Manuele Fior, alla sua seconda collaborazione con il festival. Ci sarà infatti la possibilità di seguire alcuni programmi non solo all’Auditorium, ma anche in altre sei location: la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Casa del Cinema, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo d’Arte Orientale – Ca’ Pesaro, il Museo di Palazzo Grimani (Direzione Generale Musei del Veneto- MIBAC) e l’In Paradiso ai Giardini della Biennale, senza dimenticare gli spazi polivalenti dell’Avani Rio Novo Venice Hotel.