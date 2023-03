Daniele Dal Moro, brutto gesto contro una ex gieffina (VIDEO): sui social tante le critiche contro di lui

Daniele Dal Moro è stato espulso venerdì scorso dalla casa del Gf Vip, per aver ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. Ma il ragazzo veneto continua a far parlare di sè, anche fuori, visto che ieri sera è stato protagonista di un brutto gesto verso una ex gieffina e sua ex fidanzata, Martina Nasoni.

Come si vede dal video, Daniele ha aperto il cestino della spazzatura, gettando il libro (intitolato: “Questo cuore batte per tutte e due“), scritto dalla vincitrice del Grande Fratello 16, per poi richiuderlo. In sottofondo nessuna parola o canzone di sottofondo, ma un gesto che in questo caso vale più di mille parole. Questo gesto è stato molto criticato sui social, con commenti molto duri, di seguito eccone qualcuno.

“Che tristezza”.

“Concordo, poteva evitare, così risulta alquanto irrispettoso sembra proprio una richiesta di attenzione…non lo trovo appropriato come gesto”.

“Daniele un bambinetto rancoroso, non credo che diventerà mai un uomo”.

“Non mi sei piaciuto sa di infantile immaturità. Sai fare di meglio Daniele”.

“Ma questo nn sta bene…”

“A me Daniele non è mai sembrato una brava persona ed ora li sta dimostrando”.

“Male malissimo be be be ti ha sottomesso ma va va, non vali niente, mi dispiace per te”.