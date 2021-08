Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti si prepara al debutto in campionato nella sfida contro il Venezia, sfidando nell’ultima amichevole della pre-season il Pescara, che nella prossima stagione giocherà nel Girone B di Lega Pro. Napoli-Pescara si prospetta un’amichevole molto importante in quanto consentirà ad entrambi gli allenatori di testare la condizione fisica dei propri giocatori in vista del debutto stagionale e di provare alcune varianti tattiche. Ecco tutte le informazioni necessarie su diretta tv in chiaro Canale 8 e streaming gratis? Dove vedere Napoli-Pescara, ultima amichevole 2021.

Napoli-Pescara streaming gratis e diretta tv in chiaro CANALE 8? Dove vedere l’ultima amichevole dei partenopei OGGI LIVE

Il match Napoli-Pescara, valido come ultima amichevole della pre-season, si giocherà allo Stadio Patini di Castel di Sangro a partire dalle ore 17.30 di Sabato 14 Agosto 2021. L’amichevole Napoli-Pescara verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 8, emittente visibile in Campania sul canale numero 13 del DDT. Il match sarà inoltre trasmesso in streaming gratis in esclusiva sul sito della stessa emittente televisiva (http://www.canaleotto.it/). Seguiranno aggiornamenti…