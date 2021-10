A distanza di un anno dall’edizione vinta dal francese Demare, la Milano-Torino 2021 si corre mercoledì 6 ottobre con grandi campioni al via. I ciclisti si sfideranno lungo i 190 km da Magenta a Superga. La salita finale è lunga 5 km con pendenza media 9,1 % e punte del 14%. Per quanto riguarda i favoriti del Giro dell’Emilia 2021 i fari saranno puntati su Tadej Pogacar, Primoz Roglic e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Occhio anche a Joao Almeida, Bardet, Vlasov, Tao Geoghegan Hart, Adam Yates e Pinot. Le speranze italiane di vittoria sono riposte su Vincenzo Nibali, reduce dalla vittoria nel Giro di Sicilia.

Dove vedere Milano-Torino 2021, streaming gratis RaiPlay e diretta tv in chiaro?

La Milano-Torino 2021 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 digitale terrestre) a partire dalle 14.45 e in diretta streaming gratuita su RaiPlay. La gara sarà visibile anche sul satellite e in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery +, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.