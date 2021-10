Dove vedere Gran Piemonte 2021: favoriti, streaming gratis e diretta tv Rai 2?

A distanza di un anno dall’edizione vinta dal neozelandese Bennett , la Gran Piemonte 2021 si corre giovedì 7 ottobre con grandi campioni al via. I ciclisti si sfideranno lungo i 168 km da Rocca Canavese a Borgosesia in un percorso adatto alle ruoti veloci e privo di asperità significative. Per quanto riguarda i favoriti della Gran Piemonte 2021 i fari saranno puntati sui nostri Colbrelli, Viviani, Trentin e Nizzolo con possibili outsider come Hayter, Mareczko e Aranburu.

Dove vedere Gran Piemonte 2021, streaming gratis RaiPlay e diretta tv in chiaro?

La Gran Piemonte 2021 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 digitale terrestre) a partire dalle 14.45 e in diretta streaming gratuita su RaiPlay. La gara sarà visibile anche sul satellite e in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery +, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.