Dove vedere Taranto-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai? Derby della Puglia

Dopo aver conquistato la salvezza aritmetica, il Taranto si prepara ad ospitare il Bari in uno storico derby che manca da circa 29 anni. Taranto-Bari si prospetta una sfida spettacolare ed emozionante tra due compagini che hanno già conquistato i rispettivi obiettivi stagionali. Per il match dello Iacovone è prevista la presenza massiccia dei tifosi ‘rossoblù’ mentre, per i tifosi del Bari, è stata vietata (lo stesso è accaduto ai supporter del Taranto nella partita d’andata). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Taranto-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Dove vedere Taranto-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Lo storico derby della Puglia, Taranto-Bari, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti gli smartphone. Il match, valido per la 37esima giornata del Girone C di Serie C, sarà inoltre trasmesso su Sky Sport 252 (satellite) ma non sarà disponibile in diretta tv in chiaro né su Antenna Sud né sulla rete RAI.

Ecco le probabili formazioni di Taranto-Bari:

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, De Maria; Marsili, Labriola; Pacilli, Santarpia, Giovinco, Saraniti. All: Laterza.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Citro; Antenucci, Cheddira. All: Mignani.



LEGGI ANCHE: Dove vedere Juventus-Bologna: streaming gratis LIVE e diretta tv Serie A