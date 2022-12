Fabian O’Neill è morto, aveva 49 anni, ex Cagliari e Juventus

Fabian O’Neill non ce l’ha fatta, è morto a soli 49 anni. L’ex centrocampista uruguaiano, è morto all’ospedale di Montevideo, lì dove era stato ricoverato in terapia intensiva nei giorni scorsi. O’Neill ha lottato a lungo contro l’alcolismo, tanto da aver avuto diversi problemi di salute tra cui una cirrosi epatica acuta. Un fisico debilitato e compromesso in passato proprio dall’abuso di alcool, tanto che la figlia Martina, mesi fa, aveva parlato di un trapianto di fegato come unica soluzione per tentare di salvarlo.

O’Neill aveva giocato in Italia

Trequartista uruguaiano classe 1973, O’Neill ha vissuto gran parte della sua carriera in Italia. Era il 1995 quando il Cagliari lo acquistò dal Nacional: in totale cinque anni in Sardegna con 136 presenze e una promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 1997-1998. Prestazioni che attirarono l’attenzione della Juventus, tanto che i bianconeri nel 2000 spesero 20 miliardi di lire per portare O’Neill a Torino. In bianconero l’uruguaiano non conferma quanto di buono aveva fatto a Cagliari e a gennaio 2002 passa al Perugia. O’Neill si ritirò nel 2003, a soli 29 anni.