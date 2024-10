La 10^ giornata del campionato di Serie A si completerà questa sera con gli ultimi tre match in programma: alle 18.30 si giocherà Genoa-Fiorentina; mentre alle 20.45 completeranno il quadro del primo e unico turno infrasettimanale della stagione Como-Lazio e Roma-Torino. Intanto il risultato che ha fatto più “scalpore” di questo turno di campionato è stato il pareggio dell’ “Allianz Stadium” di Torino tra la Juventus e il Parma. I ducali sono passati in vantaggio al 3′ con Del Prato, poi raggiunti al 31′ da McKennie ma al 38′ gli uomini di Fabio Pecchia si sono riportati in vantaggio con Sohm ma nella ripresa è arrivato il gol del definitivo 2-2 con Weah ben servito da Conçeicao. Con questo pareggio la Juventus scivola al quarto posto in classifica con 18 punti; il Parma, invece, sale a quota 9. Intanto il noto tifoso nerazzurro, Fabio Bergomi, in un post pubblicato sul proprio profilo X ha attaccato la Juventus ed in modo particolare si è scagliato contro Conçeicao.

Fabio Bergomi, duro attacco alla Juventus

“Intanto il Parma fa gol alla Juve Campione d’Europa. Saranno stanchi per i festeggiamenti di domenica sera per il 4-4. Douglas gioca? COINCECAO UOMO DI MER*A”

“Fischi al Cessum e meno 7 da Antonio. Difesa colabrodo e di nuovo un pareggio in casa. Solo Inzaghi con il suo calcio fluido e altamente spettacolare poteva prendere 4 gol da questa Juve. Mamma mia, che figuraccia e che occasione buttata”.

Fischi al Cessum e meno 7 da Antonio.

Difesa colabrodo e di nuovo un pareggio in casa.

Solo Inzaghi con il suo calcio fluido e altamente spettacolare poteva prendere 4 gol da questa Juve. Mamma mia, che figuraccia e che occasione buttata. — Fabio Bergomi (@bergomifabio) October 30, 2024

“JUVENTUS-PARMA 2-2: MOTTA NEL CASSONE. DIFESA SCANDALOSA. CHE SCARSI! CE…”

